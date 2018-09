Argenx rondt kapitaalverhoging van 300 miljoen euro af

Het tien jaar oude Argenx heeft de nieuwe middelen niet direct nodig. Eind juni had het nog 339 miljoen euro in kas. Maar biotechbedrijven, die gedurende vele jaren enorme bedragen in onderzoek en ontwikkeling moeten stoppen, leggen vaak buffers aan om langere tijd rond te komen. In de eerste jaarhelft gaf Argenx 34 miljoen euro uit aan onderzoek en ontwikkeling. Mogelijk stijgt dat investeringstempo naarmate meer grotere en duurdere patiëntenproeven worden opgestart.