Argenx speelt in op goed nieuws met verse kapitaalronde

Inspelend op vers nieuws lanceert het biotechbedrijf uit de Lage Landen een kapitaalverhoging van 750 miljoen dollar (618 miljoen euro). Meer dan de helft van dat bedrag heeft Argenx al zeker op zak.

'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow.' Dat zei Argenx-CEO Tim Van Hauwermeiren naar aanleiding van de omvangrijke kapitaalverhoging van het biotechbedrijf midden vorig jaar. In de marge van positieve studieresultaten voor efgartigimod, een potentieel medicijn tegen de spierziekte myasthenia gravis (MG), haalde het toen 785 miljoen euro op.

Acht maanden later doet Van Hauwermeiren opnieuw 'een Argenxje'. Het bedrijf maakte maandagochtend bekend dat het met de zenuwziekte CIDP in de beslissende klinische testfase vier ijzers in het vuur heeft voor het goudhaantje efgartigimod. Enkele uren later, nadat het aandeel Argenx een nieuw record had gevestigd, volgde de aankondiging van een nieuwe omvangrijke kapitaaloperatie.

Argenx wil bij beleggers 750 miljoen dollar (618 miljoen euro) ophalen. De vermogensbeheerder Baillie Gifford, een vroege believer in Argenx, heeft laten weten dat hij voor 415 miljoen dollar (342 miljoen euro) wil intekenen op de operatie. Het is niet de eerste keer dat de Schotse vermogensbeheerder op die manier zijn vertrouwen in Argenx onderstreept. Eind 2019 legde hij al eens bijna de helft van het totale bedrag van een kapitaalronde op tafel.

Argenx beschikte dankzij de succesvolle kapitaalronde van mei vorig jaar eind september over een zeer comfortabele cashbuffer van 1,8 miljard euro.

Ijzers in het vuur

Argenx heeft met efgargitimod nu vier ijzers in het vuur. De onderzoeken over de spierziekte myasthenia gravis zijn met succes afgerond, voor de cruciale Amerikaanse markt is de aanvraag ingediend. Ook de onderzoeken over de bloedaandoening ITP en de huidaandoening pemphigus vulgaris (PV) bevinden zich in de laatste klinische fase. En voor de zenuwziekte CIDP gaan de prille onderzoeksresultaten de goede kant uit.