Argenx stoot door naar Europese biotechtop

De Gentse Bel20’er koerst fors hoger na kapitaalronde van 830 miljoen euro. Met zijn waardering behoort de ontwikkelaar van medicijnen op basis van antilichamen van lama’s nu zelfs tot de Europese biotechtop.

Met een private plaatsing op Wall Street en in Europa haalde het Gentse biotechbedrijf Argenx woensdag een recordbedrag van 1 miljard dollar (ruim 830 miljoen euro) op. Maar ondanks die verwatering sloot het aandeel woensdag 12 procent hoger af. Die koersklim duwde de beurswaarde van Argenx nog 1,5 miljard hoger tot 13,9 miljard euro. Inclusief de nieuwe aandelen zou die waarde zelfs stijgen tot 14,8 miljard euro.

Met die waardering behoort de ontwikkelaar van medicijnen op basis van antilichamen van lama’s nu zelfs tot de Europese biotechtop. Die werd lang aangevoerd door het Deense Genmab (22 miljard dollar beurswaarde), maar het nummer één is nu het Duitse BioNTech, de partner van Pfizer voor het coronavaccin, met een beurswaarde van 23,6 miljard euro.

Beleggers hebben een sterk geloof dat Argenx met de producten in de pijplijn de komende jaren forse omzetten kan halen.

Beleggers hebben een sterk geloof dat Argenx met de producten in de pijplijn de komende jaren forse omzetten kan halen. Er wordt vooral uitgekeken naar het middel met de experimentele naam efgartigimod, een ontstekingsremmer die getest wordt als middel tegen verschillende zeldzame ontstekingsziekten. Een recente studie die aantoonde dat het middel ook werkzaam is tegen de chronische zenuwziekte CIDP dreef maandag de koers al naar een recordniveau. Dat was voor Argenx de trigger om nog eens uitgebreid met de pet rond te gaan voor kapitaal.

Argenx is een van de grootste bedrijven in Bel20-beursindex. Het komt in de buurt van de biofarmareus UCB (16,9 miljard euro). Een groot verschil is dat UCB miljardenomzetten boekt en Argenx zijn eerste product nog op de markt moet brengen.

Verkoopvergunning

Argenx is nu op de beurs ook veel meer waard dan de vroegere biotechlieveling Galapagos (5,7 miljard euro), die vorig jaar zware klappen kreeg na een negatief oordeel van de Amerikaanse regulator FDA over zijn reumamedicijn. Dat was nog een duidelijke waarschuwing voor investeerders dat zowel de onderzoeken als de vergunningsprocessen voor medicijnen serieuze risico’s inhouden. Het wordt spannend afwachten of Argenx dit jaar zijn eerste verkoopvergunning kan binnenhalen.

Voorlopig heeft oprichter en CEO Tim Van Hauwermeiren echter de beloftes kunnen inlossen sinds de beursgang zeven jaar geleden aan 8,50 euro per aandeel. Zo werd Argenx de nieuwste beurslieveling in de Lage Landen, maar ook ver daarbuiten. Het Schotse investeringsfonds Baillie Gifford, dat eerder al fors in het bedrijf investeerde, tekende deze week voor 415 miljoen dollar extra in.

Wall Street

Ook op Wall Street stonden investeerders te dringen. Daardoor kon Argenx 1 miljard dollar ophalen, terwijl het initiële doel op 750 miljoen dollar lag. Door de sterke vraag lag de uitgifteprijs voor de nieuwe aandelen met 265,59 euro per stuk zelfs boven de slotkoers in Brussel vóór de operatie (263 euro).

Het bedrijf zwemt in de liquiditeiten. Argenx had eind oktober nog 1,8 miljard euro cash; daar komt nu 830 miljoen euro bij. Maar het geld vloeit ook snel weg door duur labo-onderzoek en patiëntenproeven. Dit jaar zou Argenx er zelfs 800 miljoen euro aan cash doorjagen omdat ook een commerciële ploeg wordt uitgebouwd.