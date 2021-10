Argenx zet topmedicijn in voor 15 ziektes

Als alles goed loopt, lanceert het Belgische biotechbedrijf Argenx nog dit jaar een medicijn tegen de zeldzame ziekte myasthenia gravis. Het wil datzelfde medicijn tegen 2025 voor 15 verschillende ziektes testen.

Pipeline in a product. Dat is de term die farmaspecialisten gebruiken om efgartigimod, het middel van Argenx, te beschrijven. Met één enkel medicijn wil Argenx op termijn 15 ziektes behandelen. Dat is een beproefde tactiek in de farmawereld om, zodra de veiligheid is bewezen, het maximum uit een nieuwe molecule te halen.

De eerste grote stap in dat ambitieuze plan is de lancering van efgartigimod in de VS voor patiënten met myasthenia gravis, een zeldzame auto-immuunziekte. Ten laatste op 17 december krijgt Argenx te horen of de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht geeft of niet. In Japan en Europa vellen de waakhonden een verdict in de loop van volgend jaar.

Verkopers op pad

Argenx gaat alleszins uit van een ‘ja’ en heeft in de VS al een verkoopteam van 70 mensen opgezet en in Japan een team van 24 mensen. Over de plannen in Europa geeft Argenx nog niets vrij. Tegelijkertijd is Argenx al een voorraad van het medicijn aan het aanleggen. De verwachte verkoopvolumes voor heel 2022 liggen al klaar.

Analisten verwachten dat het medicijn een enorme blockbuster kan worden. Het beurshuis Jefferies rekent op 5,7 miljard dollar piekomzet, rekening houdende met de vijf ziektedomeinen waarin het momenteel getest wordt.

We geloven dat efgartigimod een van de grootste geneesmiddelen kan worden in de geschiedenis van onze industrie. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Daar komen tegen 2025 nog tien ziektedomeinen bij. ‘We geloven dat efgartigimod een van de grootste geneesmiddelen kan worden in de geschiedenis van onze industrie. We staan aan de vooravond van een enorme revolutie op het gebied van auto-immuniteit’, zei CEO Tim Van Hauwermeiren onlangs.

Dat alles verhoogt het potentieel op langere termijn, maar ook de kosten op korte termijn om alle patiëntenstudies te financieren. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar liepen de onderzoekskosten al op tot 413 miljoen euro, waardoor het nettoverlies uitkwam op 170 miljoen euro.

Dat is voor Argenx niet meteen een grote kopzorg. Het bedrijf had eind september 2,5 miljard dollar op de bankrekening staan, dankzij onder meer de kapitaalverhoging begin dit jaar. Toen tankte het bedrijf 1 miljard dollar bij.

