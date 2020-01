Argenx zet turbo op

Het jaar is pas begonnen en Argenx haalt nu al een belangrijke doelstelling voor 2020 binnen. Het biotechbedrijf meldt positieve resultaten voor de tweede fase van de ontwikkeling van een medicijn tegen de huidziekte PV.

'We zitten in poleposition om te schitteren', zei Tim Van Hauwermeiren aan de start van het nieuwe jaar. De CEO en oprichter van Argenx maakt dat voornemen meteen waar. Het biotechbedrijf meldt nu reeds positieve fase 2-resultaten voor het middel efgartigimod voor de behandeling van de huidziekte Phemphigus Vulgaris. Die resultaten werden eerder 'ergens in de eerste jaarhelft verwacht.'

PV is een auto-immuunziekte waarbij patiënten blaren ontwikkelen in hun bovenste huidlaag en in de slijmvliezen. Tijdens het fase 2-onderzoek werd efgartigimod goed verdragen en werd een bemoedigende respons genoteerd na een beperkte blootstelling aan het middel.

Wat een opwindend begin van 2020. We halen nu al deze belangrijke klinische doelstelling binnen. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Efgartigimod wordt ook nog onderzocht voor drie andere andere auto-immuunziekten zoals de spierziekte myasthenia gravis, bloedstollingsziekte ITP en de ontstekingsziekte CIDP. Ook voor het fase 3-onderzoek voor de spierziekte myasthenia gravis vervroegt Argenx zijn doelstelling. Het verwacht midden dit jaar al resultaten, eerder was nog sprake van de tweede jaarhelft. De doelstelling is om het middel volgend jaar op de markt te brengen. De groep heeft een cashpositie van 1,5 miljard dollar en kan daarmee nog tot diep in 2021 verder. Naast efgartigimod heeft Argenx nog een goedgevulde pijplijn met ook cusatuzumab (AML, bloedkanker, fase 2), ARGX-117 (preklinische fase, auto-immuun) en ARGX-118 (preklinische fase, luchtwegenontsteking).