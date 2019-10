Argenx zit op cashberg van bijna 1 miljard

Het Gentse biotechbedrijf zit op schema met zijn jongste patiëntenstudies van efgartigimod, zijn potentiële goudhaantje.

Financiële updates zijn niet het belangrijkste in de nieuwsstroom bij biotechnologiebedrijven, veel belangrijker zijn de updates over het klinisch onderzoek.

Bij het Gentse biotechbedrijf Argenx spitst zich dat vooral toe op efgartigimod, het potentiële middel bij de bestrijding van onder meer de spierziekte myasthenia gravis en de bloedziekte ITP. Dat goudhaantje heeft het potentieel om meerdere, zeldzame auto-immuunziektes te bekampen. Analisten schatten het toekomstige omzetpotentieel op termijn op ettelijke miljarden.

Op schema

Argenx meldt donderdag in zijn derdekwartaalupdate dat het op schema ligt met de uitrol van zijn fase-3 ADAPT-studie (de laatste fase van de patiëntenproeven, red.) rond efgartigimod bij patiënten met myasthenia gravis. Het verwacht de resultaten in de tweede helft van volgend jaar en, zoals eerder al bekend was, de eerste commerciële lancering in 2021.

De Gentse biotechtrots bouwt twee mogelijke commerciële franchises in neuromusculaire aandoeningen en hematologie (bloedziekten) met drie kandidaat-medicijnen: efgartigimod, cusatuzumab (een potentieel middel tegen acute myeloïde leukemie) en ARGX-117 (gericht op het blokkeren van een eiwit dat een rol speelt in een kettingreactie waardoor ons immuunsysteem overreageert, red).

Maar tot één van die middelen in de pijplijn daadwerkelijk op de markt raakt, is de groep, net als veel biotechbedrijven, bijna per definitie verlieslatend. Tegenover een minieme omzet staan immers de hoge kosten van de klinische testen om de werking van zijn potentiële medicijnen te bewijzen, die zeker in de derde en laatste fase fors kunnen oplopen.

923 miljoen euro in kas

Over de eerste negen maanden van 2019 keek Argenx netto tegen 70 miljoen euro verlies aan, het dubbele van dezelfde periode over 2018. Over de eerste negen maanden van het jaar stegen de kosten voor onderzoek & ontwikkeling van 54 naar 123 miljoen euro.