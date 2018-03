Argenx zit op royale berg cash

2017 was een belangrijk jaar voor Argenx waarin aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met enkele producten uit de pijplijn. In december kon het bedrijf positieve Fase 2-resultaten aankondigen voor ARGX-113 als behandeling van de ernstige spierziekte myasthenia gravis , een belangrijke doorbraak die het aandeel steil omhoog stuurde.

2017 was ook het jaar waarin Argenx een succesvolle notering kreeg op Nasdaq, een Amerikaanse vestiging opende in Boston en uitgroeide tot 95 medewerkers.

De omzet van Argenx verdubbelde vorig jaar ruimschoots, van 17,2 tot 41,3 miljoen euro, door vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen van partners. Het bedrijfsverlies was met 22,9 miljoen euro een tikkeltje groter dan in 2016.

Belangrijker is echter de royale kaspositie, die Argenx moet toelaten de producten in de pijplijn verder te ontwikkelen tot verkoopklare geneesmiddelen. Dankzij de beursgang in New York, die 304,7 miljoen opbracht, had het biotechbedrijf eind vorig jaar 359,8 miljoen euro in kas tegen 96,7 miljoen eind 2016.