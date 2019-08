Argenx zit op schema met laatste patiëntenstudies

Biotechbedrijf Argenx boekt vooruitgang met zijn onderzoek waardoor de R&D-kosten en het nettoverlies oplopen, maar met bijna een miljard euro cash op de rekening zit het er warmpjes in.

Het nettoverlies van Argenx verdubbelde in het eerste halfjaar tot 45 miljoen euro. Een grote verrassing is dat niet, wetende dat het biotechbedrijf nog geen producten op de markt heeft en volop aan het investeren in dure patiëntenstudies om de werking van zijn potentiële medicijnen te bewijzen.

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen in het eerste halfjaar met 130 procent tot 78,3 miljoen euro. Bovendien is het management stilaan de commercialisering van efgartigimod - nochtans pas voorzien in 2021 - aan het voorbereiden waarvoor het extra personeel en consultants inschakelt. Resultaat is dat de algemene verkoop- en administratiekosten met 145 procent de hoogte ingingen.

Daartegenover stonden amper 51 miljoen euro inkomsten. Daaronder vallen onder andere inkomsten uit samenwerkingen met farmapartners en onderzoekssubsidies en ook belastingsvoordelen verbonden aan het aanwerven van R&D-profielen.

Goudhaantje

Efgartigimod is het goudhaantje van de Gentenaars en heeft potentieel om meerdere zeldzame auto-immuunziektes te bekampen. Analisten schatten het omzetpotentieel op termijn op ettelijke miljarden. Het middel doorloopt momenteel de laatste patiëntenproeven (fase 3) als behandeling tegen de spierziekte myasthenia gravis.

'De recrutering van patiënten zit op schema. De resultaten van de studie worden verwacht in de tweede helft van volgend jaar.' De start van een tweede fase3-studie met efgartigimod (tegen de bloedziekte ITP) staat nog dit jaar ingepland.

De cashpositie bedroeg eind juni 944 miljoen euro. Daarmee kan Argenx naar eigen zeggen zijn plannen tot in 2021 financieren. De cashberg is onder andere te danken aan een mijlpaalbetaling van 30 miljoen euro door AbbVie in het kader van een gezamenlijk onderzoek naar immunotherapie om kanker te bestrijden, en vooral dankzij een stevige injectie door Janssen Pharmaceutica eerder dit jaar.