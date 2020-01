Artificiële intelligentie kan opsporing borstkanker verbeteren

Artificiële intelligentie kan op basis van mammografieën even nauwkeurig borstkanker detecteren als gespecialiseerde radiologen, blijkt uit een studie in Nature.

DeepMind, een AI-systeem van Google, blijkt via de screening van mammografieën borstkanker even goed te kunnen detecteren als gespecialiseerde radiologen.

Kan artificiële intelligentie de nauwkeurigheid van borstkankerscreenings verhogen? Die vraag stelden medewerkers van DeepMind, de AI-afdeling van Google-moeder Alphabet, en onderzoekers aan het Imperial College in Londen en de National Health Service, het Britse openbaregezondheidsstelsel, zich.

En dus ontwikkelden ze DeepMind zo dat het systeem borstkanker kan opsporen. De onderzoekers gebruikten daarvoor de resultaten van mammografieën van 25.856 vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en 3.097 vrouwen in de Verenigde Staten. Bij een deel van die vrouwen was via een biopsie de ziekte vastgesteld. In andere gevallen ging het om routinecontroles.

Even nauwkeurig

Uit de studie bleek dat DeepMind borstkanker met een even grote nauwkeurigheid wist op te sporen als gespecialiseerde radiologen. 'Tegelijkertijd lag het aantal foute positieve resultaten 5,7 procent lager in de groep van de Amerikaanse vrouwen en 1,2 procent lager bij de Britse vrouwen', meldt het blad Nature.

De echte wereld is wat gecompliceerder en wellicht ook diverser dan de erg gecontroleerde omgeving waarin wij ons onderzoek deden. Onderzoekers DeepMind en Imperial College

Bovendien bleek het AI-systeem van Google ook minder vaak borstkankers te missen bij de screening van de mammografieën. 'Bij Amerikaanse vrouwen kregen testen 9,4 procent keer minder ten onrechte het etiket 'normaal' opgeplakt, bij de Britse vrouwen ging het om een daling met 2,7 procent.'

Veelbelovend

De onderzoekers bestempelen de resultaten als 'veelbelovend'. Liefst een op acht vrouwen wereldwijd krijgt immers af te rekenen met borstkanker. En vandaag missen radiologen op mammografieën in zowat 20 procent van de gevallen signalen die op de ziekte wijzen.

Al decennia woedt in de medische wereld dan ook een debat over het gebruik van computers bij kankerdiagnoses. In ziekenhuizen gespecialiseerd in opsporing van borstkankers worden computers al lang ingezet. Maar die leidden niet tot een grotere performantie.

Bij Amerikaanse vrouwen kregen testen 9,4 procent keer minder ten onrechte het etiket 'normaal' opgeplakt, bij de Britse vrouwen ging het om een daling met 2,7 procent.

'De huidige computerprogramma's kunnen dan ook niet meer opsporen dan radiologen. Maar met artificiële intelligentie kan dat veranderen. Dan kan je computers leren kankers te detecteren op basis van de concrete resultaten van duizenden mammografieën', zegt Connie Lehman van het borstkankerdepartement van het Massachusetts General Hospital in de Verenigde Staten.

Volgens haar bewijst de studie dat AI 'subtiele aanwijzingen voor borstkanker mogelijk beter kan vaststellen dan het menselijke oog en brein'.

Gecompliceerde wereld

Toch waarschuwen de auteurs van de studie voor overdreven optimisme op basis van de resultaten van hun studie. 'De echte wereld is wat gecompliceerder en wellicht ook diverser dan de erg gecontroleerde omgeving waarin wij ons onderzoek deden', klinkt het.