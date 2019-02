Artsen moeten waakzamer zijn met metalen heupprothesen

De overheid heeft de aanbevelingen voor artsen die patiënten met een heupprothese opvolgen aangevuld. Het gaat om metalen heupprothesen, zoals tennisser Andy Murray er een liet plaatsen.

Het federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft de aanbevelingen voor de opvolging van patiënten met een metalen heupprothese onlangs verstrengd. Een groot aantal patiënten kampt met bijwerkingen door het vrijkomen van metaaldeeltjes. Die kunnen rondom de kunstheup tot ontstekingen leiden, en dus pijn veroorzaken, maar zijn ook toxisch voor het bloed. Zo stijgt het kobaltgehalte in het bloed soms.

De richtlijnen van het geneesmiddelenagentschap stellen dat een patiënt met een metalen heupprothese jaarlijks op controle moet. Vandaag gebeurt dat niet altijd. Tijdens de consultatie moet de arts niet alleen polsen naar klachten, maar ook een radiografie laten nemen. Zijn er problemen, dan moet bijkomend onderzoek gebeuren, zoals een bloedafname om te kijken naar de metaalionen in het bloed, een echografie en een scan.

Het doel is vooral meer orthopedisten bewust te maken van de problemen met metalen kunstheupen. Rudy Nuyts orthopedist UZA

'De richtlijnen zijn nu gedetailleerder dan vroeger. Het doel is vooral meer orthopedisten bewust te maken van de problemen met metalen prothesen. Zo kan vroeger een diagnose worden gesteld. Hoe langer de problemen aanslepen, hoe complexer het wordt om de prothese eruit te halen', zegt Rudy Nuyts, hoofd orthopedie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en gespecialiseerd in heuppathologie.

Geen medicatie

Hij wijst erop dat sommige patiënten een soort allergie ontwikkelen op het metaal van de prothese, waardoor een strikte opvolging noodzakelijk is. De reactie van het lichaam op het metaal leidt tot corrosie, waardoor de omliggende gewrichten worden aangevreten. Bovendien moet het kobaltgehalte ook in de gaten worden gehouden. Nuyts: 'Er bestaat geen medicatie om eventuele problemen in te dammen. Als er klachten opduiken, dan is de enige oplossing het wegnemen van de prothese.'

De metalen kunstheupen worden sinds de jaren 90 geplaatst, vooral bij jonge mensen. In tegenstelling tot keramiek of kunststof is metaal steviger en is de kop mooi rond, wat het mogelijk maakt nog veel te bewegen of zelfs te sporten. Zo liet de Britse tennisser Andy Murray onlangs nog een metalen heupprothese plaatsen, in de hoop weer snel op het tennisveld te kunnen staan. De term 'metaal-op-metaal' wordt ook gebruikt omdat zowel de kop als de heupkom uit metaal vervaardigd zijn.

Maar al snel nadat de kunstheupen op de markt gekomen waren, doken ook de nevenwerkingen op. Toch zou het nog jaren duren voor de producenten van de metaal-op-metaal heupprothesen ingrepen. Het Amerikaanse gezondheidsconcern Johnson & Johnson riep zijn ASR-kunstheupen pas in 2010 terug. In België kregen toen 1.500 patiënten te horen dat ze zich moesten laten onderzoeken. Een op de vijf van de onderzochte Belgen kreeg een nieuwe heup.

Implant Files

De problemen met de geviseerde heupprothesen werden onlangs opnieuw door De Tijd aan de kaak gesteld, in de Implant Files. Vermoedelijk hebben de strengere aanbevelingen van het FAGG met die berichtgeving te maken. Het geneesmiddelenagentschap stelt in de teksten dat wetenschappelijke artikels en aanpassingen van de aanbevelingen in het Verenigd Koninkrijk de aanleiding vormen voor de herziening van de richtlijnen voor artsen.