Asbest in talkpoeder kost Johnson & Johnson 45 miljard aan beurswaarde

Het aandeel van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson gaat onderuit. Het persbureau Reuters bericht dat het decennialang de aanwezigheid van asbest in haar talkpoeder verborgen heeft gehouden voor het publiek.

Johnson & Johnson is vrijdag een schietschijf op de beurs van New York. Het aandeel verliest 10 procent en ziet daarmee 45 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan.

De aanleiding is een onderzoek van het persagentschap Reuters dat aantoont dat het farmabedrijf decennialang op de hoogte was van asbest in haar babytalkpoeder. J&J kwam niet met die informatie naar buiten maar hield ze achter voor waakhonden en het publiek.

Rechtszaken

Duizenden partijen spanden in de loop der jaren rechtszaken tegen het bedrijf aan omdat ze beweerden dat ze door het talkpoeder van J&J kanker hadden gekregen.

Het farmabedrijf bleef echter de veiligheid en puurheid van het poeder bewieroken. Reuters kon de hand leggen op interne documenten waaruit blijkt dat J&J op de hoogte was van de asbest in het poeder en die informatie in de doofpot stopte.

De aanwezigheid van asbest zou uit al uit tests in de periode 1971 tot begin 2000 naar voren gekomen zijn. Onder meer managers, wetenschappers en artsen van het medische bedrijf zouden volgens Reuters uitvoerig hebben gesproken over hoe het probleem aan te pakken. Ook werd gepraat over hoe de kwestie stil te houden voor het publiek