Asit Biotech krijgt vier maanden respijt

Asit Biotech meldde dinsdagavond laat in een summier communiqué dat het van de Luikse rechter vier maanden extra heeft gekregen om een reddingsplan uit te werken.

Het bedrijf geniet bescherming tegen zijn schuldeisers en kreeg tot donderdag 11 juni de tijd om met een reddingsplan op de proppen te komen. De rechter is op Asits vraag ingegaan om meer tijd te krijgen voor de uitwerking van dat plan.

Het biotechbedrijf zag zijn bestaansreden in november verdwijnen nadat was gebleken dat zijn voornaamste middel tegen graspollenallergie niet of nauwelijks werkt. Asit speurt naar een nieuwe generatie immunotherapieën om allergieën te behandelen.