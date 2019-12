Asit Biotech vraagt gerechtelijk akkoord aan

Asit Biotech doet een laatste poging om te overleven en vraagt bescherming tegen de schuldeisers aan.

Asit Biotech vraagt een gerechtelijk akkoord aan. Als dat wordt toegekend, krijgt het biotechbedrijf zes maanden de tijd om zijn zaakjes op orde te krijgen en aan te tonen dat het bedrijf ondanks alles levensvatbaar is.

Is het over and out voor Asit Biotech? Dat was de vraag die iedereen zich al stelde toen het bedrijf eind november moest opbiechten dat zijn hooikoortsmedicijn niet zo goed werkt als gehoopt. De resultaten van een laatste, uitgebreide patiëntenstudie vielen tegen. Asit Biotech heeft nog andere onderzoeksprojecten in de pijplijn. Maar ook daar hebben beursanalisten intussen vraagtekens bij gezet waardoor investeerders niet echt happig zullen zijn om nog extra geld in Asit Biotech te pompen.

Het bedrijf - met nog amper 5 miljoen euro beurswaarde - heeft nog 3,7 miljoen euro op de bankrekening. Om de uitgaven tot een minimum te beperken, gaat het de 'omvang van de organisatie fors verminderen'. Eind vorig jaar werkten er 20 vaste werknemers. Hoeveel daarvan hun job verliezen, is nog onduidelijk. Het onderzoek naar een graspollenmedicijn wordt on hold gezet, en de focus wordt verlegd naar de zoektocht naar medicijnen om voedselallergieën te bestrijden. In eerste instantie denkt Asit daarbij aan pinda-allergie.

Het management gaat bovendien in het eerste halfjaar van 2020 'alle strategische opties' bekijken. 'Er kan waarde gecreëerd worden door een te partner vinden om het verdere onderzoek te financieren of door activa te verkopen.'