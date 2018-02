Aspirine om darmkanker te bestrijden

Uw medicijnkast thuis zit vol potentiële kankermedicijnen. In België is een studie gestart om aspirine als strijdmiddel tegen darmkanker te evalueren.

Repurposing drugs, of medicijnen een nieuw doel geven, is wereldwijd in opmars. Medicijnen die al tientallen jaren bestaan, worden van onder het stof gehaald om na te gaan of ze een extra baken vormen in de strijd tegen kanker. De geneesmiddelen in kwestie zijn niet langer beschermd door patenten en zijn spotgoedkoop. Ze vormen daarmee een interessant alternatief voor of een extraatje bovenop bestaande kankerbehandelingen waarvan de kost vaak oploopt tot tienduizenden en meer euro per patiënt.

Omdat farmabedrijven hier geen brood in zien, zijn het filantropen die het pionierswerk op zich nemen. Onder aandere ondernemer Luc Verelst heeft er zijn stokpaardje van gemaakt. Verelst zette in 2009, na het overlijden van zijn zus, het Antikankerfonds op dat gespekt wordt met bijdragen van kleppers als Alexandre Van Damme, Filip Balcaen en de familie Van de Velde.

Het Antikankerfonds financiert nu - samen met Kom Op Tegen Kanker - een nieuwe studie met aspirine om wetenschappelijke bewijzen te verzamelen en eventuele terugbetaling te verkrijgen. Kostprijs van de studie: 700.000 euro.

400 Belgische darmkankerpatiënten krijgen de komende vijf jaar dagelijks een aspirine toegediend, in de hoop dat de tumorcellen na een eerste behandeling (chirurgie en chemotherapie) niet terug opduiken wat momenteel een groot probleem is. Jaarlijks krijgen 3.000 Belgen de diagnose van darmkanker, waarbij meer dan de helft na behandeling hervalt. Eén derde van de patiënt overlijdt binnen de vijf jaar na diagnose. In Nederland loopt een grotere studie, samen goed voor 1.500 patiënten.

Twee pistes

Aspirine kan darmkankerpatiënten via twee pistes helpen. 'Chronische darmontstekingen kunnen schade aanrichten aan het genetisch materiaal van cellen waardoor die zich ongecontroleerd kunnen vermenigvuldigen en tumoren vormen. Aspirine is een ontstekingsremmer en kan op die manier de tumorgroei afremmen', aldus het Antikankerfonds. 'Het heeft bovendien een remmend effect op de aanmaak van een lichaamseigen stof die kwaadaardige tumorgroei stimuleert.'

De heilzame werking van aspirine, waarvan het Duitse Bayer de basis al in 1897 legde, is al langer gekend. Onder andere David Agus, de dokter van Steve Jobs, zweert bij een dagelijkse baby-aspirine wegens het positieve effect op hart en bloedvaten. En vorig jaar nog bleek uit een studie op meer dan 100.000 gezonde mensen dat twee aspirines per week een significante impact had op het risico op darm-, long- en borstkanker. Maar de Belgische studie om aspirine in te zetten als behandeling voor darmkanker is uniek.

Teenschimmels

Aspirine is slechts een van de vele onderzoekspistes die voor het grijpen liggen. Het Antikankerfonds heeft zich de voorbije jaren volledig ondergedompeld in de materie en 200 oude geneesmiddelen geïdentificeerd met een anti-kankerpotentieel. 'De selectie gebeurde op basis van de wetenschappelijke lectuur, resultaten van pre-klinische onderzoeken en anekdotische verhalen van artsen.'

Het Antikankerfonds heeft sinds vorig jaar een studie lopen naar een kankercocktail van negen medicijnen met onder meer een banaal middel tegen teenschimmels, een middel om af te kicken tegen alcohol en artrosemedicijn. En er ligt nog meer werk op de plank, alleen ontbreken de middelen om dit te financieren. 'Ik verwacht niet dat farmabedrijven alle registers open zetten. Dat is niet hun prioriteit, maar ik hoop ook dat deze medicijnen niet nog eens 30 jaar liggen te wachten', zegt Liese Vandeborne van het Antikankerfonds.

