AstraZeneca-CEO snuffelt aan Galapagos-partner Gilead

De Britse farmareus AstraZeneca zou interesse hebben in een overname van de Amerikaanse sectorgenoot Gilead. Die is de grootste aandeelhouder van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos.

Zo’n deal zou een moloch met een beurswaarde van meer dan 200 miljard euro boetseren, want bij de huidige koersen is Gilead bijna 100 miljard dollar (87 miljard euro) waard, terwijl AstraZeneca op 111 miljard Britse ponden (125 miljard euro) wordt gewaardeerd.

Gilead is met 25,6 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van Galapagos.

Door aan Gilead te snuffelen lijkt Soriot, die AstraZeneca al bijna acht jaar leidt, het ijzer te willen smeden terwijl het witheet is. De beurskoers van de Britse farmareus klom de voorbije twaalf maanden met zo’n 41 procent, waardoor hij net nog grote rivaal en landgenoot GlaxoSmithKline in beurswaarde achter zich liet.

Onder Soriot gooit AstraZeneca hoge ogen met een potentieel coronavaccin dat het ontwikkelt met de universiteit van Oxford . Maar de 61-jarige Fransman, sinds 1986 gepokt en gemazeld in de farma, oogst al langer lof voor de transformatie van AstraZeneca sinds hij er in oktober 2012 CEO werd.

Topper

Terwijl AstraZeneca destijds worstelde met een verouderde stal van medicijnen die het einde van hun patent naderden en met een gebrek aan innovatie, geldt het nu onder meer als een topper in het lucratieve domein van de oncologie (kankerbestrijding). Blockbuster Tagrisso klokte af op een verkoop van ei zo na 1 miljard dollar in het eerste kwartaal.

Soriot slaagde er in 2014 ook in de politiek explosieve overnamepoging van 117 miljard dollar door het Amerikaanse Pfizer af te wenden. Als de Fransman nu een megadeal met Gilead op de rails krijgt en AstraZeneca zo kan beschermen tegen een overname, prijkt hij eeuwig in de bedrijfsannalen.