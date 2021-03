AstraZeneca: ‘Vaccin is erg doeltreffend, ook bij 65-plussers’

Nadat een Amerikaanse waakhond maandag twijfels had uitgesproken over interim-resultaten, herhaalt AstraZeneca de uitstekende werking van zijn vaccin door de vrijgave van uitgebreidere data van de grootschalige Amerikaanse studie.

Volgens the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), wiens Data and Safety Monitoring Board (DSMB) klinische studies controleert, had AstraZeneca mogelijk gedateerde data in de studie opgenomen.