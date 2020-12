AstraZeneca: ''Winnende vaccin-formule' gevonden'

In de Britse krant The Sunday Times stelt AstraZeneca-topman Pascal Soriot dat het coronavaccin van de Britse farmareus en de Universiteit van Oxford even goed werkt als dat van Pfizer-BioNTech en Moderna.

'We denken dat we de winnende formule hebben gevonden en hoe we een effectiviteit kunnen bereiken die, met twee doses, net zo hoog is als elke andere', zegt Soriot. Hij voegt eraan toe dat testen zullen aantonen dat het AstraZeneca-Oxford- vaccin even effectief is al dat van Pfizer-BioNTech (95 procent) en dat van Moderna (94,5 procent), zonder in detail te treden.