'AstraZeneca aast op Gilead'

Bij de huidige beurskoersen is het Amerikaanse Gilead bijna 100 miljard dollar (87 miljard euro) waard, het Brits-Zweedse AstraZeneca wordt op 111 miljard Brits pond (125 miljard euro) gewaardeerd. Bij Gilead was niemand bereikbaar voor commentaar, een woordvoerder van AstraZeneca beperkte zich tot de klassieker 'nooit commentaar te geven op geruchten'.

Ook al steeg de koers van Gilead dit jaar al bijna een vijfde door beleggersoptimisme rond remdesivir, toch is de Californische groep kwetsbaar. De beurskoers staat nog altijd lager dan in 2015, door de fors gekrompen omzet uit de sterproducten: hepatitis C-middelen Sovaldi en Harvoni.

Galapagos

Om die terugloop een half toe te roepen trok Gilead vorig jaar fors de portefeuille open voor een megadeal met Galapagos . 3,5 miljard euro voor toegang tot Galapagos' goudhaantje filgotinib, een reumamiddel dat een decennium eerder bescheiden begon in Moldavië , en 1 miljard euro voor een minderheidsbelang in het kapitaal van de Mechelaars.

AstraZeneca moest in 2014 nog zelf ongewenste aandacht van de Amerikaanse reus Pfizer afweren. De deal ging uiteindelijk niet door wegens grote politieke tegenstand. In het Verenigd Koninkrijk zelf maar ook in de Verenigde Staten, waar toenmalig president Obama graten zag in de poging van Pfizer om fiscaal uit te vlaggen naar het Verenigd Koninkrijk.