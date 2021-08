AstraZeneca-behandeling voorkomt Covid-19 bij hoogrisicogroepen

Een antilichamencocktail van AstraZeneca is voor 77 procent effectief in het voorkomen van symptomatische Covid-19 bij hoogrisicoprofielen, blijkt uit data van het Brits-Zweedse farmabedrijf. De behandeling kan een aanvulling voor een vaccin zijn.

AstraZeneca meldt dat zijn behandeling voor 77 procent effectief was in het voorkomen van symptomatische Covid-19 bij hoogrisicoprofielen vergeleken met een placebo of nepmedicijn.

De testresultaten wijzen uit dat onder de deelnemers die de cocktail van twee antilichamen toegediend kregen niemand een zware vorm van Covid-19 opliep. Van de deelnemers die een placebo kregen, werden er drie zwaar ziek, van wie er twee overleden.

Onderliggende aandoeningen

De klinische test, die in november begon en naging of de behandeling een infectie kon voorkomen bij risicogroepen, telde 5.197 deelnemers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. De deelnemers waren bij aanvang van de studie niet gevaccineerd en hadden geen antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed.

Meer dan driekwart van de deelnemers heeft een onderliggende medische aandoening, aldus AstraZeneca, waaronder ziektes waarvan al gerapporteerd is dat ze een lagere immuunrespons opwekken na vaccinatie. De analyse is gebaseerd op 5.172 deelnemers die niet besmet waren met het coronavirus bij het begin van de studie.

'De cocktail, die via een injectie in de spier wordt toegediend kan mogelijk tot een jaar beschermen tegen Covid-19', zegt viroloog Johan Neyts van het Leuvense Rega Instituut, die zelf onderzoek verricht naar coronavirusremmers. 'Uit voorlopige resultaten blijkt dat de cocktail ook virusvarianten, zoals de deltavariant, kan neutraliseren.'

'De behandeling kan een belangrijk instrument zijn in ons arsenaal om mensen te helpen die meer dan een vaccin nodig hebben om naar hun normaal leven terug te keren', zegt hoofdonderzoeker Myron Levin, professor pediatrie en geneeskunde aan de University of Colorado School of Medecine, in het communiqué.

Aanvullende benadering

Een eerdere test met dezelfde antilichamencocktail van AstraZeneca in juni had nog slechte resultaten opgeleverd, maar die studie was opgezet voor patiënten die al blootgesteld waren aan het coronavirus.

AstraZeneca hoopt dat de behandeling kan werken om Covid-19 te voorkomen als ze vroeg genoeg toegediend wordt. 'Zo'n behandeling kan niet ter vervanging van een vaccin maar als een aanvulling worden toegediend aan mensen die niet afdoende beschermd worden door vaccinatie', benadrukt Neyts.

'Je zou ze preventief kunnen toedienen aan niet-besmette bewoners van woon-zorgcentra als er een virusuitbraak is. Of aan gevaccineerden met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten die chemotherapie krijgen, of mensen die een transplantatie ondergingen en bij wie de medicatie die ze daarvoor moeten gebruiken hun immuunsysteem verzwakt.'

Pil als virusremmer

Neyts signaleert dat wereldwijd ook onderzoek loopt naar coronavirusremmers in pilvorm. 'We hopen dat de eerste dit jaar op de markt komen. Het grote voordeel is dat je die gemakkelijker kan toedienen, ook in tropische en afgelegen gebieden, dan dure antilichaamtherapieën die je intraveneus moet toedienen in een ziekenhuis of via de injectie van redelijke volumes in de spier, wat onprettig kan zijn.'

AstraZeneca sloot al een deal met de Verenigde Staten om tot 700.000 dosissen van de behandeling te leveren voor een bedrag van 726 miljoen dollar. Het farmabedrijf zal de resultaten van zijn studie indienen voor publicatie, beoordeeld door onafhankelijke experts, in een medisch tijdschrift.