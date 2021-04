AstraZeneca boekt 275 miljoen kwartaalomzet met coronavaccin

Het Britse farmabedrijf AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal 275 miljoen dollar omzet gehaald uit de verkoop van zijn coronavaccin.

AstraZeneca meldt ook dat het vaccin een negatieve impact had van 3 dollarcent op de winst per aandeel. Dat is in lijn met wat het bedrijf het voorbije jaar heeft aangegeven: het is niet de bedoeling munt te slaan uit het vaccin tijdens de pandemie.

Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal 68 miljoen vaccindosissen in de omzet geboekt, en haalde het merendeel van de omzet, 224 miljoen dollar, in Europa.

Het vaccin van AstraZeneca is wegens bijwerkingen niet onbesproken, waardoor het afhankelijk van regio tot regio aan bepaalde bevolkingsgroepen niet wordt toegediend.

We hebben een goede vooruitgang geboekt, en verwachten een versnelling in het tweede halfjaar. Pascal Soriot CEO Astrazeneca

Het coronavaccin tekent slechts voor een fractie van de totale kwartaalomzet. Die steeg met 15 procent naar 7,32 miljard dollar. Ook zonder het vaccin was er een groei van 11 procent. Vooral de kankermedicijnen presteerden goed met een groei van 20 procent en zijn nu goed voor zowat 40 procent van de omzet.

'We hebben een goede vooruitgang geboekt', zegt CEO Pascal Soriot. Hij benadrukt dat die groei er komt in een periode waarin ziekenhuizen noodgedwongen bepaalde visites en behandelingen uitstellen, en waarin de normale gezondheidszorg hapert.

'We verwachten dat de impact van Covid-19 zal afnemen en houden rekening met een versnelling van onze business in het tweede halfjaar.'