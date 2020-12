AstraZeneca en Rusland willen vaccins combineren

Achterdocht

De move van AstraZeneca lijkt zo de eerste westerse blijk van goedkeuring voor het Russische vaccin te worden. Omdat de producent als eerste goed nieuws de wereld instuurde zonder veel wetenschappelijke bewijzen, stootte Spoetnik V aanvankelijk op veel achterdocht . Ondertussen verschenen wel al voorlopige resultaten van klinische proeven op bijna 19.000 mensen , die nog steeds aan de gang zijn. Die toonden aan dat het vaccin voor 95 procent doeltreffend is. Het wordt momenteel bij meer dan 40.000 vrijwilligers getest in een fase 3-onderzoek.

Vooral de snelheid waarmee de regering het vaccin goedkeurde en een vaccinatieprogramma opstartte, deed twijfels rijzen bij westerse wetenschappers. In augustus was Rusland het eerste land dat officieel zijn fiat gaf voor een coronavaccin, en het land begon vorige week zijn bevolking te vaccineren. Bovendien pochte Rusland over het feit dat zijn vaccin 'goedkoper is dan de andere en even effectief'.