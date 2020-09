AstraZeneca hervat proeven met coronavaccin

Het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca heeft de proeven met een mogelijk coronavaccin hervat in het Verenigd Koninkrijk. Woensdag raakte bekend dat de testen tijdelijk stopgezet werden vanwege medische problemen met een proefpersoon. AstraZeneca werkt voor het vaccin samen met de universiteit van Oxford. Daarbij speelt de Belg Bruno Holthof, die CEO is van het universitaire ziekenhuis, een hoofdrol in de mondiale race naar het eerste coronavaccin.