AstraZeneca koopt biofarmavedette Alexion voor 39 miljard dollar

Met Alexion haalt AstraZeneca een specialist rond weesgeneesmiddelen in huis. Met de overname is 39 miljard dollar gemoeid.

De Britse farmareus AstraZeneca telt 39 miljard dollar neer in cash en aandelen om het Amerikaanse biotechbedrijf Alexion Pharmaceuticals in te lijven.

Het in Boston gevestigde Alexion is gespecialiseerd in immuuntherapieën en kandidaat-geneesmiddelen voor weesziektes. Het bekendste middel van Alexion is Soliris, gebruikt in de behandeling van zeldzame nierziektes.

De aandeelhouders van Alexion ontvangen 60 dollar in contanten en 2,1243 aandelen AstraZeneca per aandeel Alexion, aldus het bedrijf. Beiden opgeteld bedraagt het bod 175 dollar per aandeel, goed voor een premie van 45 procent bovenop de slotkoers van vrijdag.

AstraZeneca laat weten dat het met de overname tot 500 miljoen dollar per jaar aan kostensynergieën mikt. De Britse farmareus is van plan vanuit Boston al zijn activiteiten rond weesziekten aan te sturen. Het bestuur van Alexion heeft ingestemd met het bod na exclusieve gesprekken waarbij volgens AstraZeneca geen rivaliserende partijen betrokken waren.