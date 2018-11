Australische interesse voor Belgisch toestel tegen slaapapneu

Het Waalse bedrijf Nyxoah heeft een kapitaalronde van 15 miljoen euro achter de rug. De belangrijkste investeerder is het Australische Cochlear, wereldleider in gehoorapparaten. Nyxoah werkt aan een toestel tegen slaapapneu.

In eigen land is Nyxoah niet zo bekend, maar internationaal wekt de technologie die het medtechbedrijf aan het ontwikkelen is, wel interesse. Zo slaagde Nyxoah er in opnieuw 15 miljoen euro op te halen om vaart te zetten achter zijn toestel tegen slaapapneu. Dit is een vorm van regelmatige ademstilstand tijdens de slaap, die maakt dat er onvoldoende zuurstof in het lichaam komt. Dit heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid, evengoed fysiek als mentaal.