AvH en Gimv steken vers geld in gewasbeschermer Agrosafve

Agrosafve is een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) die zich toelegt op milieuvriendelijke gewasbeschermers.

Gimv zit van bij de start in Agrosafve, net als een waslijst andere durf- en biotechinvesteerders. In een verse kapitaalronde stapt nu ook AvH in, en dat voor 10 miljoen euro.