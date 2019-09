Baby Pia heeft 1,9 miljoen euro binnen

Op de Facebookpagina van teampia is dinsdagnacht te lezen dat de kaap van de 917.000 sms-en is bereikt.

'Het duurt veertig dagen voor het geld op onze rekening staat, daarna kunnen we onze vlucht boeken. Als het Amerika wordt, gaan we vermoedelijk naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Chicago. Maar aangezien het middel wel al wordt terugbetaald in Portugal en Frankrijk, kan het misschien zelfs dáár gebeuren. Dat moeten we nog uitzoeken', zegt Pia's mama Ellen De Meyer in Het Laatste Nieuws.