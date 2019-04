Barclays: 'Testresultaten Galapagos konden amper beter zijn'

Galapagos tikte maandagochtend een nieuwe recordkoers aan. De analisten van Barclays verhogen hun koersdoel naar 140 euro.

Na de euforie van vrijdag, waarbij het grootste biotechbedrijf van België nog eens ruim een vijfde meer waard werd, begon het aandeel van Galapagos nerveus aan een nieuwe beursweek. De koers opende in het rood, schoot daarna naar de hoogste koers ooit (107,45 euro) en racete daarna kortstondig naar een dagverlies van 3 procent.

140 Koersdoel De bank Barclays hanteert het hoogste koersdoel voor Galapagos: 140 euro.

Ondertussen hebben de believers de bovenhand gekregen. Mogelijk horen daar mensen bij die CEO Onno van de Stolpe zaterdag in Antwerpen hoorden spreken. Analisten waren al langer fan: de 14 biotechspecialisten die Galapagos volgen, zijn samen goed voor 13 koopadviezen. Van de analisten bij Barclays is de overtuiging extra duidelijk: niemand anders plakt een hoger koersdoel op Galapagos.

Dat koersdoel stijgt van 130 naar 140 euro over 12 maanden, het advies blijft kopen. 'De resultaten over de veiligheid van filgotinib konden amper beter zijn', luidt het oordeel na een weekendje nadenken. In deze testfase moest filgotinib tegelijk bewijzen dat het niet alleen beter werkte dan de concurrentie (of een placebo), maar ook dat de behandeling veilig was. 'Die data worden beter met de tijd', concludeert Barclays op basis van het hele onderzoekstraject.

Slaagkans

Filgotinib werkt in de meeste gevallen efficiënter dan Humira, het populairste medicijn tegen reuma (en het bestverkopende medicijn ter wereld). De Amerikaanse farmareus AbbVie werkt met upadacitinib ook aan een toekomstig reumamiddel. 'Op basis van wat we vandaag weten denken we dat filgotinib bovenaan zal eindigen,' aldus Barclays.