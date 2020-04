Bart Versluys investeert miljoenen in Luiks farmabedrijf

Hyloris, opgericht door Stijn Van Rompay, haalt 15 miljoen euro kapitaal op bij onder meer de vastgoedondernemer Bart Verluys en Saffelberg.

Bart Versluys legt via zijn vennootschap Scorpiaux 4 miljoen euro op tafel en nam daarmee de lead bij de kapitaaltransactie. Versluys, gekend als projectontwikkelaar aan de kust, dook de voorbije jaren al meermaals op als investeerder in de farmabranche. Hij heeft ook belangen in Fagron, MdxHealth en Mithra. ‘Op een bepaald moment kom je elkaar dan tegen, via een gezamenlijke connectie’, aldus Stijn Van Rompay, de CEO van Hyloris.

Andere investeerders zijn Saffelberg (Jos Sluys), NomaInvest van Bernard Jolly (de voorzitter van Compagnie Het Zoute) en de Waalse overheid via Noshaq. Ook oprichter Van Rompay investeerde 1 miljoen euro.

Het coronavirus en de bijhorende economische crisis hebben volgens Van Rompay geen effect gehad op de onderhandelingen. ‘Het is vlot verlopen’, zegt hij. ‘Het is ook niet mijn eerste bedrijf natuurlijk. Op een bepaald moment begin je een reputatie te krijgen. Investeerders beginnen ons te kennen. Dat helpt.’ Van Rompay stond mee aan het roer van Docpharma, Uteron Pharma en Alterpharma, waarmee hij drie lucratieve avonturen meemaakte.

100 miljoen waardering De transactie waardeert Hyloris op meer dan 100 miljoen euro, zowat drie keer meer dan twee jaar geleden.

De nieuwe transactie waardeert Hyloris op iets meer dan 100 miljoen euro. Dat is zowat drie keer meer dan twee jaar geleden, toen Van Rompay een dikke 5 miljoen euro ophaalde.

Zeven jaar na de opstart heeft Hyloris (High Yield Low Risk) 14 geneesmiddelen in de pijplijn, waarvan er al twee klaar zijn voor commercialisering. ‘Het is de bedoeling het onderzoek te versnellen en de pijplijn elk jaar met vier extra producten te vullen.’

Nieuw jasje

Hyloris is een farmabedrijf met een atypische aanpak. Het speurt niet naar nieuwe molecules maar vertrekt van bestaande molecules waarvan de veiligheidstesten al gekend zijn en het patent is verlopen. Die steekt Hyloris in een nieuw jasje, neemt er een patent op en gaat ze vervolgens testen bij patiënten. ‘In elk project met minder dan vijf jaar ontwikkelingswerk en minder dan 7 miljoen euro investeringen zijn we geïnteresseerd’, klinkt het.

Hyloris kreeg in maart goedkeuring van de FDA om een eerste middel tegen hartritmestoornissen te lanceren in de VS. Een nieuwe, krachtige pijnbestrijder, waarvoor Hyloris twee bestaande middelen in een heel specifieke mix heeft samengevoegd, is als volgende aan de beurt. ‘Het middel bevat geen opioïden. Daar is in de VS een grote nood aan’, zei Van Rompay eerder.