Bayer is niet de eerste die forse vergoeding moet betalen

Van gesjoemel met borstimplantaten tot te verslavende pijnstillers: ook andere bedrijven moesten hun klanten vergoeden.

Monsanto moet een boete van 289 miljoen dollar betalen aan een tuinman die terminale kanker kreeg na het gebruik van de onkruidverdelger Roundup. Ook andere bedrijven moesten forse schadevergoedingen aan gebruikers van hun producten betalen. Enkele spraakmakende voorbeelden.

De Softenon-baby's

Het slaapmiddel Softenon werd in de jaren vijftig en zestig vlijtig voorgeschreven aan zwangere vrouwen die met ochtendmisselijkheid kampten. Het middel van het Duitse Chemie Grünenthal was zelfs vrij te verkrijgen, zonder doktersvoorschrift. Al snel bleek dat het geneesmiddel tot misvormde baby's leidde. In 1961, 1962 en 1963 zouden in 46 landen 12.000 kinderen met afwijkingen geboren zijn. Softenon kwam in 1958 op de Belgische markt en werd er pas eind 1969 verboden. Andere landen kregen al in 1961 argwaan en haalden het van de markt.

Slachtoffers van moeders die het middel innamen, de Softenon-baby's, kregen na jarenlang gerechtelijk procederen te horen dat de Belgische Staat ze zou steunen. De overheid moest van het Brusselse hof van beroep een fonds van 5 miljoen euro voor de slachtoffers opzetten.

Fraude met borstimplantaten

In 2013 werd Jean-Claude Mas, de eigenaar van het Franse Poly Implants Prothèses (PIP), veroordeeld tot vier jaar cel voor gesjoemel met borstimplantaten in silicone. Hij gebruikte een industriële silicone, in de plaats van de medische silicone die de bevoegde instanties hadden goedgekeurd. De implantaten scheurden. Ruim 300.000 vrouwen hadden ze gekregen en duizenden dienden een klacht in tegen PIP. De vergoedingen liepen op tot 13.000 euro per slachtoffer. In België werden minstens 350 vrouwen getroffen.

Asbestslachtoffers bij Eternit

De aanwezigheid van asbest is wereldwijd nog steeds een probleem. In ons land kreeg het kankerverwekkende mineraal faam door Eternit, dat het tot 1997 massaal in bouwmaterialen verwerkte. Werknemers in Kapelle-op-den-Bos kregen net als de buurtbewoners van de fabriek longvlieskanker door de vezeltjes in het asbest. Hoeveel Eternit, dat intussen is opgegaan in Etex, de voorbije jaren aan schadevergoedingen uitkeerde, is niet geweten. De familie van Françoise Vannoorbeeck kreeg onlangs 25.000 euro. Aanvankelijk moest dat 250.000 euro zijn, maar Eternit ging in beroep. Vannoorbeeck verloor haar man, Pierre Jonckheere, een voormalig werknemer van Eternit, aan longvlieskanker en kreeg het ook zelf, net als twee van hun vijf zonen.

Asbest doet geregeld stof opwaaien. De aanwezigheid van asbest in het talkpoeder van de farmareus Johnson&Johnson zou tot eierstokkanker leiden. Tot nu toe moest J&J 550 miljoen dollar compensatie betalen aan een twintigtal Amerikaanse vrouwen die een aanklacht indienden. Het betaalde ook een boete van 4,14 miljard dollar. J&J heeft nog vijf gerechtelijke procedures over zijn talkpoeder lopen.

Vorige week doken berichten op dat er asbest zou zitten in sommige Playskool Crayons, in ons land beter bekend als wasco's.

Verslavingen aan pijnstillers

4,85 miljard Vioxx-claim Het Amerikaanse Merck betaalde in 2007 4,85 miljard dollar uit na een claim tegen Vioxx, een populaire pijnstiller. Vioxx veroorzaakte hartaanvallen en beroertes.

De popster Prince is gestorven aan een overdosis fentanyl, een sterke pijnstiller die verslavend werkt. Prince is niet de enige, in de Verenigde Staten zijn opioïden en opiaten, of zware pijnstillers die worden voorgeschreven bij hevige pijn, een gigantisch probleem. In 2016 overleden 42.000 mensen er aan een overdosis pijnstillers. Een andere bron heeft het over 115 slachtoffers per dag. De staat New York eiste onlangs 500 miljoen dollar van opioïdenfabrikanten om de crisis aan te pakken. Ook daar wordt Johnson & Johnson geviseerd, net als een reeks andere farmaproducenten. Het gaat om honderden rechtszaken.