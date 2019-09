Bayer kaapt Vlaamse powerlady weg bij J&J

Marianne De Backer, een van de meest gereputeerde dealmakers in farmaland, trekt na 28 jaar bij Johnson & Johnson naar de Duitse rivaal Bayer, die de Vlaamse met veel tromgeroffel ontvangt.

Bayer vindt de transfer zo belangrijk dat de Duitse farma- en landbouwgroep er een persbericht over uitstuurt. De Backer wordt 'Head of Business Development & Licensing' bij de farmapoot. Ze zal vanuit Californiƫ speuren naar overnames en partnerships. Volgens analisten is Bayers pijplijn van mogelijke nieuwe medicijnen aan de magere kant. En dus moeten de toekomstige kaskrakers wellicht buitenshuis gevonden worden.