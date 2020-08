Bayer koopt Britse KaNDy Therapeutics

De Duitse chemie- en farmareus Bayer neemt voor 875 miljoen dollar het Britse biotechbedrijf KaNDy Therapeutics over om zijn farmadivisie een boost te geven nu de komende jaren de patenten op een paar sleutelproducten verstrijken.

Omdat de patenten op de blockbuster-bloedverdunner Xarelto van Bayer en het oogmedicijn Eylea de komende jaren vervallen, is de farmatak van de Duitse reus aan het uitkijken naar kleinschalige overnamedeals om de inkomstenstroom op peil te kunnen houden.

De nieuwe geneesmiddelen die Bayer ontwikkelt, kunnen hoogstens 3,8 miljard euro per jaar opbrengen, terwijl de huidige blockbursters vorig jaar goed waren voor een verkoop van 6,6 miljard euro.

geneesmiddelen in pijplijn

Naast de KaNDy-deal zal Bayer nog zulke overnames moeten realiseren om het nakende omzetverlies van Xarelto en Eylea te compenseren. Beide medicijnen waren vorig jaar goed voor een verkoop van 6,6 miljard euro, aldus Bloomberg Intelligence. Bayers pijplijn van potentiële geneesmiddelen die in een late fase van ontwikkeling zitten, heeft maar een geraamd piekverkooppotentieel van 3,8 miljard euro.

Naast in cardiologie en oncologie is Bayer al lange tijd actief in het domein van de vrouwengezondheid, onder meer door de marketing van middelen voor contraceptie en gynaecologische aandoeningen.