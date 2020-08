Bayer koopt rechtszaken over ongewenste zwangerschappen af

De Duitse chemie- en farmaciereus Bayer heeft in de Verenigde Staten tienduizenden rechtszaken om een anticonceptiemiddel geschikt voor 1,6 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro).

Bayer heeft in de VS zo'n 90 procent van de 39.000 rechtszaken die lopende zijn tegen het farmaconcern geschikt, die draaien rond het anticonceptiemiddel Essure.

Het middel werd oorspronkelijk ontwikkeld door Conceptus, maar Bayer nam het bedrijf in 2013 over voor 1,1 miljard dollar. Daarmee versterkte Bayer zijn positie in de markt voor contraceptiemiddelen. Aan die overname heeft Bayer evenwel nog niet veel plezier beleefd.

Het anticonceptiemiddel wordt sinds twee jaar niet meer verkocht. Er kwamen klachten van vrouwen die Essure gebruikten maar toch zwanger werden. Ook zou het middel, een metalen veertje dat in de eileider werd aangebracht, overmatige bloedingen en pijn hebben veroorzaakt.

Roundup

De schikking geldt alleen voor zaken in de VS. Britse vertegenwoordigers van Essure-gebruiksters hebben Bayer al opgeroepen om ook in dat land serieus over een schadevergoeding te praten.