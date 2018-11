Bayer zet 10 procent van personeel op straat

Kosten

Lucht

Beleggers stuurden het aandeel aanvankelijk 4 procent hoger. Ze verlekkeren zich in de verbetering van de winst per aandeel: van 5,7 à 5,9 euro nu naar 6,8 euro volgend jaar. Maar de hausse was van korte duur. En passant maakte Bayer ook bekend 3,3 miljard euro aan 'lucht' (afwaarderingen en afschrijvingen) weg te schrijven uit de balans. Het gaat vooral om merken uit de consumententak die Bayer in 2014 overnam van het Amerikaanse Merck en het Chinese Dihon.

Het is afwachten of ook ons land getroffen wordt door het jobverlies. Daarover komt pas de komende maanden duidelijkheid, geeft Joris Poppe, de woordvoerder van Bayer in België, aan. Bayer heeft in Antwerpen een fabriek voor gewasbescherming met 700 werknemers. Die valt onder de landbouwtak, waarin wereldwijd 4.100 jobs verdwijnen. Ook is er een hoofdkantoor in Diegem (360 werknemers) en twee kleinere lobbykantoren in Brussel.