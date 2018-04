Bedrijf van Coucke gaat Belgische honden chippen

Het diergeneesmiddelenbedrijf Animalcare, waarin Marc Coucke en zijn kompaan Chris Cardon de leiding hebben, heeft in het VK al miljoenen honden gechipped en bereidt nu de lancering in België voor.

Juli 2017. Marc Coucke en Chris Cardon, de eigenaars van het Brugse Ecuphar, bereiken na lange onderhandelingen met de Britse sectorgenoot Animalcare een akkoord om via een uitgekiende constructie hun bedrijf naar de Londense beurs te brengen.

De twee bedrijven smelten samen waarbij Ecuphar, dat onder andere hoestsiroop voor huisdieren en middelen tegen stress bij honden verkoopt, op 130 miljoen Britse pond (150 miljoen euro) wordt gewaardeerd. Coucke en Cardon krijgen daarmee bijna de helft van het beursgenoteerde fusiebedrijf in handen, en loodsen Lotus-topman Jan Boone naar de voorzittersstoel.

Klap op de beurs

Met de deal rukten de twee ondernemers op in de sector van diergeneesmiddelen. AnimalCare - de Britse bedrijfsnaam werd behouden - meldde woensdag dat de omzet vorig jaar met bijna 10 procent is gestegen tot 92 miljoen pond (105 miljoen euro). Voor dit jaar waarschuwde het evenwel dat de analistenverwachtingen te hoog gespannen zijn, waardoor het aandeel op de Londense beurs een klap krijgt van meer dan 15 procent krijgt. De beurswaarde zakt tot zowat 120 miljoen pond (138 miljoen euro).

Chris Cardon, CEO van AnimalCare, neemt daar akte van maar laat zich niet uit zijn lood slaan. 'De omzet en de brutobedrijfswinst (ebitda) zal dit jaar met meer dan 10 procent groeien. Dat kan je toch niet slecht noemen', zegt hij.

Incontinentie

'En de fusie loopt gesmeerd', klinkt het. De transactie gaf Cardon en co toegang tot de Britse markt, een van de belangrijkste markten voor geneesmiddelen voor huisdieren. Zowat 40 procent van alle huisdieren zijn er verzekerd tegen medisch onheil, waardoor de uitgaven er substantieel hoger liggen. 'Van nul beginnen is er moeilijk. Door de fusie kregen we meteen voet aan deur bij de Britse dierenartsen', zegt Cardon die de komende maanden van plan is bestaande Ecuphar-producten in het VK uit te rollen. Hij wijst onder andere op het potentieel van een middel om incontinentie bij honden te bestrijden en van tandpasta en kauwstrips tegen een slechte adem.

Chips

'Producten waar we sterk mee scoren, in zoveel mogelijk landen uitrollen. Gebruik makend van ons commercieel netwerk', zo omschrijft Cardon de strategie. Zo maakt ook de chiptechnologie van Animalcare, dat intussen al is toegepast bij enkele miljoenen Britse honden, zich klaar voor de Belgische markt. AnimalCare levert de chips die worden ingeplant onder de huid om honden te identificeren, en het bedrijf staat tegelijkertijd in voor het beheer van de database.