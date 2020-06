Bejaarde Amerikaanse professor cruciaal voor pijplijn Hyloris

Hyloris trekt dezer dagen naar de beurs met een opmerkelijk businessmodel: het reanimeren van bestaande oude medicijnen. Voor het aanbrengen van ideeën speelt een kranige zeventiger uit Illinois een cruciale rol.

Om nieuwe medicijnen te vinden maken veel biofarmabedrijven gebruik van eigen technologieplatformen. Argenx en Ablynx halen inspiratie bij het immuunsysteem van lama's. Galapagos vult de pijplijn dankzij experimenten met verkoudheidsvirussen. Het Luikse Hyloris, dat deze week hoopt 71 miljoen euro op te halen op Euronext Brussel, hanteert een compleet andere tactiek: het nieuw leven inblazen van medicijnen waarvan de werkzaamheid al decennia gekend is. Het is een niche met een hoge opbrengst en weinig risico's, zegt Hyloris-CEO en grootaandeelhouder Stijn Van Rompay.

Schermvullende weergave Stijn Van Rompay, de CEO van Hyloris. ©Dries Luyten

Van Rompay kreeg de neus voor lucratieve farmaniches er al van jongs af ingelepeld door vader Leon, met wie hij indertijd Docpharma leidde. Docpharma verdeelde generische medicijnen, maar verdiende ook geld aan medische uitrusting zoals borstimplantaten en aan de parallelimport van geneesmiddelen, de legale maar door de klassieke farmasector gecontesteerde verkoop van herverpakte pillen uit andere landen aan lagere prijzen.

71 miljoen euro Beursgang De beursgang van Hyloris kan 71 miljoen euro opbrengen.

Met Hyloris mikt Van Rompay niet op generieken, exacte kopieën van bestaande pillen, maar op nieuwe toepassingen. Dat kan door een vloeistof in plaats van een pilletje te gebruiken of door een combinatie van twee bestaande stoffen.

Zo is het Hyloris-product Maxigesic IV een vloeibare combinatie van paracetamol en ibuprofen, twee veelgebruikte pijnstillers. De meerwaarde bij dergelijke medicijnen is dan ook niet de ontdekking van de actieve stof, maar een nieuwe toepassing van iets bestaand. Of dergelijke producten succesvol zijn, hangt vooral af van de gebruikers. Zo'n intraveneuze combinatie kan in ziekenhuizen handiger zijn dan de producten apart toe te dienen.

Ideeën

De pijplijn bij Hyloris vullen gebeurt dus niet door jarenlang trail-and-error in labo's maar door creatief om te gaan met wat al bestaat. In zijn prospectus geeft Hyloris dan ook toe dat het succes erg afhankelijk is van de stroom aan nieuwe ideeën. Die blijken vooral van twee partijen te komen, het Amerikaanse Academic Pharmaceuticals Inc (API) en Alter Pharma, het vorige bedrijf van Van Rompay waarin hij nog participeert en waar Hyloris-directeur Thomas Jacobsen een uitvoerende functie heeft.

Vooral API is cruciaal voor de toekomst van Hyloris. Het Amerikaanse bedrijfje waar nauwelijks iets over terug te vinden is, bracht de vijf ideeën aan voor de ontwikkeling van intraveneuze medicijnen voor cardiovasculaire aandoeningen in de VS. Dat cardiovijftal weegt zwaar door in de pijplijn van Hyloris en moet de grootste inkomstenmotor worden.

Schermvullende weergave John Somberg, de Amerikaanse professor emeritus die met allerlei ideeën voor nieuwe medicijn van Hyloris kwam. ©rv

Het prospectus waarschuwt ook dat het lot van API erg afhankelijk is van diens CEO, de Amerikaanse professor emeritus geneeskunde John Somberg. Die cardioloog met superideeën heeft Van Rompay zes jaar geleden voor het eerst ontmoet. 'Het is een man met veel academisch werk en goede contacten bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Hij is vooraan in de zeventig, maar onderschat hem niet. Hij kan nog 18-jarigen naar huis lopen.'