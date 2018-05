Bel20 vanaf morgen even met 19

Nu het bod van het Franse Sanofi op het Franse biotechbedrijf Ablynx geslaagd is, zijn de dagen van Ablynx op de Brusselse beurs bijna geteld. Een Bel20-zitje verhoogt de zichtbaarheid van een aandeel, omdat het in het vizier komt van enkele grote beleggers die alleen de meest verhandelbare aandelen willen of mogen kopen.