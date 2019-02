Beleggers dumpen kleine biotechaandelen

De grootste stijger ArgenX wordt door steeds meer beleggers in de armen gesloten, maar bij de slechtste aandelen van de dag horen drie biotechaandelen waar het momentum tegenzit: Sequana Medical, ASIT Biotech en Bone Therapeutics.

Cashvoorraad

Bij de inherent verlieslatende onderzoeken naar moleculen of therapieën die misschien ooit uitmonden in een rendabel geneesmiddel, zijn de cashburn en hoe lang die nog kan blijven duren cruciaal. Daarom gaan vaak de biotechnamen die op dat vlak het zwakst staan het vlotst onderuit op de beurs.

Ook andere kleine krap bij kas zittende biotechbedrijven staan in de vuurlinie (en op een diepterecord). ASIT Biotech tuimelt 6,6 procent naar 1,06 euro. Het nieuwe management bij de allergiespecialist kondigde vorige maand aan op zoek te gaan naar partners in een poging tot een doorstart.

Kapitaalronde

In november moest Bone Therapeutics zijn belangrijkste onderzoek - dat potentieel het dichtst bij de markt stond - in de prullenmand gooien wegens zwaar tegenvallende testresultaten. En het bedrijf zit krap bij kas, wat vragen doet rijzen over de financiering van het resterend onderzoek.