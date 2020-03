Belg gaat met 100 miljoen dollar strijd aan met Galapagos

De Belg Bernard Coulie stond mee aan de wieg van het Amerikaanse biotechbedrijf Pliant Therapeutics en haalde zopas 100 miljoen dollar vers kapitaal op. Een beursgang op Nasdaq is de volgende stap.

Pliant Therapeutics is gespecialiseerd in de behandeling van fibrose, littekenvorming op organen waardoor de werking ervan verstoord raakt, met vaak een snelle, dodelijk afloop.

Het verst gevorderde project van Pliant is het onderzoek naar IPF, idiopatische longfibrose, waarbij de longen om een nog onbekende reden schade oplopen. Het is een ziekte met een gemiddelde levensprognose van amper 2,5 jaar na diagnose, en medicijnen zijn vooralsnog niet beschikbaar.

In dat domein strijdt Pliant onder meer tegen het Belgisch-Nederlandse miljardenbedrijf Galapagos dat van IPF een van zijn speerpunten heeft gemaakt en al wat verder met zijn onderzoek staat. 'Ze rijden momenteel op kop, maar het is onze ambitie om hen concurrentie aan te doen', zegt Pliant-CEO Coulie.

Pliant is momenteel met een studie met 80 patiënten bezig. Galapagos trekt intussen een grootschalige studie met 1.500 patiënten op gang, en kocht vorig jaar toegang tot het IPF-onderzoek van het Canadese biotechbedrijf Fibrocor. Of dat ook de piste is die Pliant bewandelt? Of is er misschien al een toenadering geweest met Galapagos?

Goede vrienden

'Dat is nu niet aan de orde. Maar ze weten waar wij mee bezig zijn', zegt Coulie. Hij is zelfs 'goede vrienden' met Piet Wigerinck, de Chief Scientific Officer van Galapagos, die hij nog kent uit zijn periode bij Janssen Pharmaceutica. 'We zullen wel zien welke kant het uitgaat als we de resultaten van het onderzoek midden volgend jaar hebben. Dan zijn meerdere scenario’s mogelijk.'

Pliant hoeft zich alleszins geen geldzorgen te maken. Het haalde begin deze maand 100 miljoen dollar op, waardoor het totaal sinds de opstart in 2016 op zowat 225 miljoen dollar komt. 'Ja, dat is veel geld. In Europa zie ik dat nog niet gebeuren. Alleen in de Verenigde Staten lukt zoiets', klinkt het.

Stroomversnelling

'Alles is in oktober vorig jaar in een stroomversnelling gekomen', aldus Coulie. Toen haalde hij de Zwitserse farmareus Novartis als partner binnen. Die legde, na zes maanden onderhandelen, 80 miljoen dollar op tafel om de rechten op een potentieel medicijn tegen leverfibrose te verwerven, en dat terwijl het medicijn alleen nog maar in een labo op zijn merites was getest.

Die deal heeft Pliant Therapeutics op de kaart gezet. 'Na de eerste deal wordt alles gemakkelijker. Je merkt dat je naam in de sector de ronde begint te doen.'

Voor Coulie is het zijn tweede avontuur als CEO van een start-up. Hij leidde eerder het Gentse biotechbedrijf Actogenix, dat enkele jaren geleden voor 52,5 miljoen euro werd verkocht aan Amerikanen. Een groot succes was dat evenwel niet als je weet dat er 45 miljoen euro kapitaal was ingekropen.

San Francisco

Kort erna werd hij gevraagd om Pliant uit de startblokken te trekken. Coulie zegde België vaarwel en trok naar San Francisco. 'Het was een grote stap, maar ook een grote kans om nogmaals een bedrijf uit te bouwen. Maar dan in een heel andere omgeving, waar veel meer investeerders met diepe zakken zijn', zegt Coulie.