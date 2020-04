Belg haalt 50 miljoen op voor Franse biotech

De Belg Stephane Van Rooijen haalde als CEO van het Franse biotechbedrijf Dynacure 50 miljoen euro op. ‘Het kan dus nog, ook in deze moeilijke tijden. Dat is een hart onder de riem voor de hele Europese biotechsector.’

Sinds de opstart vier jaar geleden harkte Van Rooijen met Dynacure al 100 miljoen euro bij elkaar, waarvan de helft begin deze maand. ‘In het begin deden we beroep op Franse investeerders, maar dan komt er een moment dat je naar de VS moet. Die stap hebben we gezet. Daar hebben we hard voor gewerkt. Het voorbije jaar was ik zeker 8 weken in de VS en dat heeft gerendeerd’, zegt Van Rooijen.

Onlangs haalde ook het Waalse Iteos Therapeutics 125 miljoen dollar op, voor de verdere ontwikkeling van zijn kankerbehandelingen. En nu dit. ‘Het kan dus nog. Dit is een hart onder de riem voor de sector. Het bewijst dat investeerders nog altijd grote bedragen op tafel willen leggen.'

Gesel van Thrombogenics

Van Rooijen trok onder meer Perceptive Advisors aan, bij ons ook bekend als de gesel van Thrombogenics en een grote believer van Ablynx. ‘We kunnen nu even voort’, zegt Van Rooijen, vader van drie tieners en liefhebber van Cubaanse sigaren. Hij is dde zoon van een Nederlandse vader en een Waalse moeder. Hij zat op de middelbare school in Nederland en studeerde geneeskunde in Namen en Leuven. Hij werkte onder andere bij Genzyme, was medeoprichter van Confo Therapeutics en koos in 2016 voor Dynacure in Straatsburg.

Gaan we bereiken dat die jongens kunnen voetballen? Nee, we moeten realistisch zijn. Maar een puber die zelf een douche kan nemen zonder de hulp van zijn moeder is al een wereld van verschil. Van Rooijen CEO Dynacure

Het bedrijf werkt aan een medicijn tegen centronucleaire myopathie, een verzamelnaam voor enkele aangeboren spierziektes. De ernst van de ziekte is afhankelijk van welke genetische mutatie een patiënt treft. Bij de ernstigste haalt slechts een op de drie kinderen de eerste verjaardag. In andere gevallen zitten patiënten in een rolstoel, zijn ze geïntubeerd ter ondersteuning van de ademhaling en kunnen ze door spierzwakte amper kauwen.

Zeldzaam

Het is een uiterst zeldzame aandoening. ‘Zo zeldzaam dat we onze patiënten kennen. Ryan, Maurice, Sebastien, Lynn’, zegt Van Rooijen die enkele foto’s laat zien. Elk jaar worden er slechts 250 patiënten mee geboren. Wereldwijd lopen er naar schatting 5.000 patiënten rond, waarvan een vijftiental in ons land.

‘Gaan we bereiken dat die jongens kunnen voetballen? Nee, we moeten realistisch zijn. Maar een puber die zelf een douche kan nemen zonder de hulp van zijn moeder, of die zelf kan eten in plaats van een papje toegediend te krijgen, is een wereld van verschil.’

Signaal

Dynacure probeert niet de fout in het gen te corrigeren, maar ontwikkelde een manier om het signaal dat het foute stukje DNA doorstuurt te onderscheppen en te blokkeren. Daardoor kunnen de lichaamscellen de ziekmakende eiwitten niet aanmaken. ‘Begin maart hebben we de eerste patiënt behandeld’, klinkt het. Bij die eerste studie zijn 18 patiënten (van minstens 16 jaar) betrokken, met de bedoeling inzichten te krijgen in de neveneffecten, de optimale dosering en de werking van het medicijn. Later wil bedrijf een studie bij jonge kinderen opstarten.