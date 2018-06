Belg met farmatopjob vertrekt bij GSK

Luc Debruyne, die bij farmareus GSK aan het hoofd staat van de belangrijke vaccindivisie, verlaat eind dit jaar het Britse concern.

Nogal wat Belgen hebben belangrijke managementfuncties bij grote, buitenlandse concerns. En dat in uiteenlopende sectoren. Ook in de farmawereld zijn er enkele toppers aan de slag. De West-Vlaming Luc Debruyne is er daar een van.

Debruyne staat bij de Britse farmagroep GlaxoSmithKline (GSK) sinds 2013 aan het hoofd van de afdeling Vaccines. Die was vorig jaar goed voor 798 miljoen verkochte dosissen vaccins en een omzet van 5,2 miljard pond (5,9 miljard euro). GSK Vaccines heeft 16 productievestigingen in de wereld en heeft ongeveer 16.000 mensen in dienst, van wie een groot deel in ons land. GSK Vaccines heeft zijn hoofdkwartier in het Waals-Brabantse Waver.

Dinsdag meldde GSK echter dat Debruyne eind dit jaar vertrekt bij het concern en vervangen wordt door een andere topmanager van het huis, Roger Connor. Het persbericht geeft geen reden voor de wissel.

Debruyne is 27 jaar actief bij GSK, waar hij verschillende functies bekleedde en in 1991 aan de slag ging als directeur commerciële strategie in de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling. Hij studeerde lichamelijke opvoeding in Leuven, maar begon zijn carrière als medisch afgevaardigde bij Bristol-Myers (nu Bristol-Myers Squibb). Bij GSK is hij eveneens lid van de groepsdirectie.