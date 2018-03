Belg moet digitale transformatie Novartis begeleiden

De Belg Bertrand Bodson wordt Chief Digital Officer bij de Zwitserse farmagroep Novartis en vervoegt het directiecomité. Novartis wil meer innovatieve technologie inzetten om sneller tot nieuwe medicijnen te komen.

De Zwitserse farmareus Novartis haalde in januari Bertrand Bodson binnen en geeft de Belg nu een zitje in het directiecomté als Chief Digital Officer, met de opdracht vaart te zetten achter innovatieve geneesmiddelen, gestoeld op vernieuwende technologie. Bodson moet Silicon Valley naar Zwitserland brengen en Novartis op de kaart zetten als hoogtechnologisch bedrijf.

Bodson stippelde in de voorbije maanden al een digitale strategie uit en startte gezondheidsapps op, dook in virtual realty en sloeg de handen in elkaar met partners zoals QuantumBlack, een databedrijf. Die aanpak moet, zoals Novartis-CEO Vas Narasimhan het verwoordt, van Novartis meer 'een softwarebedrijf' maken.

Narasimhan: 'We moeten de leiding nemen in data en digitaal, onze focus versterken op operationele taken en onze belofte bevestigen om meer te geven aan de maatschappij dan dat we er van nemen'.

Blockbusters

Anders gezegd: er moeten meer geneesmiddelen en behandelingen komen die echt het verschil maken. Zodat Novartis meer kans maakt op zogenaamde blockbusters, of medicijnen die meer dan 1 miljard dollar inkomsten per jaar opleveren.

Bodson, de pas benoemde Chief Digital Officer, moet de digitale transformatie van Novartis leiden en de brug slaan naar techreuzen zoals Apple. Concurrenten van Novartis, zoals GlaxoSmithKline (GSK) en Sanofi, sloegen eerder al die weg in.

Bodson was tot voor kort Chief Digital Officer bij Argos, een Britse internetretailer van Sainsbury's. Hij was eerder ook aan de slag bij Amazon in Seattle en bij EMI Music. Hij is ook medestichter van Bragster.com, een online platform.