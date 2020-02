Belg stopt als CEO van internationaal antibioticabedrijf

De Belg Karl Rotthier doet na tien jaar een stap opzij als CEO van Centrient, met 2.700 werknemers een van de grootste spelers in de antibioticawereld.

'Tien jaar is misschien genoeg', zegt hij. Maar dat is niet de reden van zijn vertrek. 'In mijn job leef je in een vliegtuig. Maar ik wil nu thuis zijn. Ik heb even andere prioriteiten', zegt de Antwerpenaar zonder in detail te treden. Hij geeft de fakkel door, maar kijkt tevreden terug op zijn parcours. 'Ik ben hier begonnen met verliescijfers. Nu halen we bijna 100 miljoen euro winst (ebitda).'

Ik ben hier begonnen met verliescijfers. Nu halen we bijna 100 miljoen euro winst (ebitda). Karl Rotthier vertrekkend CEO Centrient

Centrient haalt meer dan 450 miljoen euro omzet, en heeft acht productiesites in onder andere China, Mexico en Nederland. Het bedrijf is een uitloper van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek die 150 jaar geleden werd opgericht en onder de naam Gist-Brocades uitgroeide tot een van de industriële parels van Nederland.

Brood en penicilline

Het produceerde eerst bakkersgist, later ook micro-organismes voor de productie van kaas, bier en - tijdens de oorlog, in het geheim - penicilline. 'Zo zijn er veel levens van gewonde soldaten gered', vertelt Rotthier.

Antibiotica vormt nog altijd de kern van het bedrijf, ook al is de naam en het aandeelhouderschap door de jaren heen veranderd. Gist-Brocades belandde eerst bij DSM, en later in een joint venture met een Chinees staatsbedrijf. Dat was toch even wennen voor Rotthier. 'Het is een heel andere cultuur. Een raad van bestuur duurde al snel zes uur omdat alles vertaald moest worden.'

Ook operationeel draaide het toen niet zoals gehoopt. 'Een nieuwe fabriek in China had opstartproblemen. Er werkten 400 mensen maar er werd geen kilo geproduceerd. Dan voel je wel enige spanning bij de aandeelhouders. Dan moet je rustig blijven en het zaakje oplossen. Dat is gelukt.'

Ramp

In 2018 kocht de investeringsmaatschappij Bain Capital de activiteiten op voor een half miljard euro. Centrient is nu wereldleider in 6APA en 7APCA, producten die de basis vormen voor breedspectrumantibiotica. 'De markt groeit, met 3 à 4 procent per jaar. Dat zal zo blijven, zolang de bevolking groeit en het aantal chirurgische ingrepen toeneemt. Antibiotica redt nog altijd levens.'

Maar de stijgende resistentie baart hem zorgen. 'Zonder antibiotica worden long- en blindedarmontstekingen weer dodelijk en worden bacteriële infecties opnieuw een belangrijke doosoorzaak. Dat zou een ramp zijn', klinkt het.

Ik heb zelfs al gezien dat scheepsrompen behandeld worden met antibiotica, tegen algengroei. Karl Rotthier vertrekkend CEO Centrient

Niet alleen voor de mensheid, maar ook voor Centrient. 'Als die antibiotica niet meer helpen, dan worden ze ook niet meer verkocht natuurlijk.' Voor de stijgende resistentie wordt vaak naar artsen (te veel voorschriften), patiënten (die hun behandeling niet afmaken) en overdadig gebruik in de landbouw gewezen. 'Ik heb zelfs al gezien dat scheepsrompen behandeld worden met antibiotica, tegen algengroei', zucht hij.