Belg strijdt met darmbacterie tegen obesitas

Een Belgisch-Nederlandse start-up heeft 18 miljoen euro opgehaald en zet darmbacteriën in om onder andere obesitas, diabetes en darmontstekingen te bestrijden.

Akkermansia muciniphila. Dat is de naam van de bacterie waarmee de start-up A-Mansia de medische wereld wil veroveren, voortbouwend op een doorbraak in het onderzoek van de professoren Willem de Vos (universiteit van Wageningen) en Patrice Cani (Université Catholique de Louvain).

Samen kwamen ze in het labo tot de ontdekking dat de bacterie, die massaal in onze darmen voorkomt, een belangrijke rol speelt om vetophopingen, cholesterol en de suikerspiegel onder controle te houden. Proefmuizen kregen een vetrijk dieet voorgeschreven. Zij die ook Akkermansia-bacteriën op hun bord kregen, hadden veel minder de neiging aan te dikken.

Dat opent perspectieven om binnen enkele jaren - vermoedelijk vanaf 2021 als ook de testen op mensen positief uitdraaien - voedingssupplementen van bacteriële poeders op de markt te brengen. 'Supplementen als preventie van ziektes', zegt Jean-Christophe Malrieu, de CEO van het bedrijf. 'We zijn erin geslaagd enkele componenten uit de bacterie te isoleren die we zullen ontwikkelen als echt geneesmiddel om leverziektes en ontstekingsziektes aan de darm te behandelen', klinkt het.

Anderhalve kilo bacteriën

A-Mansia, opgericht in 2016, haalde in het voorjaar al 13 miljoen euro op en deed daar de voorbije dagen nog eens 5 miljoen euro bij. Het bedrijf ging daarvoor aankloppen bij de investeringsfondsen Seventure Partners (Frankrijk) en Innovation Industries (Nederland) en bij de Waalse fondsen Nivelinvest en Fonds Vives II. Ook Pierre Drion (ex-Petercam) en Olivier Van Der Rest (de voorzitter van de buizenproducent Aliaxis) behoren tot de aandeelhouders.

Studies hebben al aangetoond dat er niet enkel een link is met obesitas of diabetes maar dat de oorzaak van de ziekte van Crohn, darmkanker of zelfs Alzheimer en Parkinson deels in onze darmen te vinden is.

A-Mansia is een van de honderden bedrijfjes in de wereld van het microbioomonderzoek, waarbij verbanden worden gelegd tussen darmflora en gezondheid. Die onderzoeksdiscipline is in opmars, wetende dat het menselijk lichaam een rondlopende bacteriekolonie is en miljoenen bacteriën telt. Op de huid maar vooral in onze darmen. Samen wegen ze naar schatting anderhalve kilo. Hoewel slechte bacteriën bijvoorbeeld diarree veroorzaken, zijn de goede bacteriën cruciaal. Ze vormen een verdedigingsmuur, ze halen voedingsstoffen uit ons voedsel, ze trainen het immuunsysteem, enzovoort.

Dat een verstoring van de balans tussen goede en slechte bacteriën een effect heeft op onze gezondheid, is dan ook niet abnormaal. Studies hebben al aangetoond dat er niet enkel een link is met obesitas of diabetes, maar dat de oorzaak van de ziekte van Crohn, darmkanker of zelfs Alzheimer en Parkinson deels in onze darmen te vinden is. Stoelgangtransplantaties zijn bijvoorbeeld al dé oplossing voor patiënten met hardnekkige darminfecties gebleken. De toekomst is dergelijke transplantaties te vervangen door pilletjes, drankjes of poeders.

Stoelgangonderzoek

De Amerikaanse farmareus Genentech sloot onlangs een megadeal van bijna een half miljard euro met een Brits biotechbedrijf om deze piste verder te bewandelen. Het Franse Enterome verzamelde 1 miljoen euro om een bacteriële cocktail te ontwikkelen tegen Inflammatory Bowel Disease, een pijnlijke ontstekingsziekte. Johnson & Johnson zette enkele jaren geleden dan weer een groots microbioomcentrum op poten in de VS.