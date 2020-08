Belgen gaan op Amerikaanse luizen jagen

Het Oost-Vlaamse Oystershell neemt het Amerikaanse antiluizenmerk RID over. ‘Dit is een enorme sprong voor ons.’

Oystershell is bij ons onder meer gekend van het luizenproduct Elimax en de insectenspray Pistal, en zet nu zijn eerste stappen op de Amerikaanse markt.

Het koopt er het luizenmerk RID over van Bayer. Oystershell haalde vorig jaar 27 miljoen euro omzet en daar komt nu in één klap ongeveer de helft bij. ‘Voor ons is dat een enorme sprong’, zegt CEO Mike Van Ganse.

Om de deal te financieren heeft Oystershell al bankfinanciering op zak. Er volgt ook nog een kapitaalverhoging van enkele miljoen euro's waarbij de bestaande aandeelhouders en leden van het management geld op tafel leggen.

De Nederlandse investeringsmaatschappij Gilde Buy Out Partners trekt daarbij als hoofdaandeelhouder de kar. Gilde kocht zich drie jaar geleden in in het bedrijf. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven maar het bedrijf zou daarbij op 80 à 100 miljoen euro gewaardeerd zijn. Rudi Mariën, een van de investeerders van het eerste uur, en oprichter Bart Rossel bleven aan boord.

Eierschalen en sinaasappelbomen

Rossel, bio-ingenieur van opleiding, is de wetenschappelijke bezieler van het bedrijf. De naam Oystershell verwijst naar de beginperiode in de jaren zeventig toen het bedrijf gemalen oesterschelpen importeerde. Die dienden als voedselingrediënt voor legkippen om hun eierschalen te verstevigen. De focus werd door de jaren heen verlegd naar voorschriftvrije gezondheidsproducten.

De grote doorbraak kwam er een dikke tien jaar geleden toen Rossel en co een revolutionair luizenproduct - zonder insecticiden, maar op basis van oliën en siliconen - ontwikkelden. Rossel haalde daarvoor de inspiratie bij sinaasappelkwekers in Californië die hun bomen bedruppelden met een olie om de schildluis te doen verschrompelen.

Oystershell Omzet: 27,2 miljoen euro Bedrijfswinst (ebit): 1,3 miljoen euro Nettowinst: 1,1 miljoen euro Werknemers: 35 Aandeelhouders: Gilde Buy Out Partners, Rudi Mariën, oprichter Bart Rossel en management.

Het bedrijf doet vaak onderzoek voor derden die vervolgens hun merk en marketing achter de wetenschappelijke doorbraken van Oystershell zetten. Maar daarnaast werkt Oystershell ook voor eigen rekening.

Met Elimax (luizen), Pistal (insecten), Pixie (wratten) en Ultactive (magnesium) zet het eigen merken in de markt. Die leveren momenteel minder dan 5 miljoen euro omzet op. ‘Dat is nog weinig omdat de focus nog grotendeels op België ligt. We bekijken een geografische uitbreiding. Overnames van andere merken maken ook deel uit van het plan’, zegt Van Ganse.

Tot 2017 was RID marktleider in de VS, maar toen is het naar de tweede plaats verstoten. Daar gaan we weer verandering in brengen. We gaan het stof eraf blazen. Mike Van Ganse CEO Oystershell

De overname van RID is de eerste stap daarin. Het is een merk op zijn retour, maar Van Ganse denkt het tij snel te kunnen keren. ‘Voor Bayer was het een klein merk, en het is daardoor verwaarloosd. Tot 2017 was RID marktleider in de VS, maar toen is het naar de tweede plaats verstoten. Daar gaan we weer verandering in brengen. We gaan het stof eraf blazen’, luidt het.

‘RID heeft amper innovaties op de markt gebracht. De producten zijn nog op basis van pesticiden, terwijl wij met Oystershell al twee of drie stappen verder zitten. Als we onze kennis en marketing op RID loslaten, zullen we daar op redelijk korte termijn waarde uit halen.’

Heropening scholen

Hoe de verkoop dit jaar nog evolueert, hangt grotendeels af van de mate waarin de Amerikaanse scholen - de favoriete plek van luizen - weer openen in september. Voor volgend jaar lopen volop onderhandelingen om meer plaats in de winkelrekken te krijgen. ‘Maar pas in 2022 verwacht ik een acceleratie van de groei’, zegt Van Ganse die nog maar enkele maanden in dienst is als CEO.