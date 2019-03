Belgen halen 5 miljoen op voor cannabisonderzoek

België, een grote grijze zone

In België is het gebruik van medicinale cannabis verboden. Ook het nieuwe wetsvoorstel verandert daar niets aan, dus voor de patiënten verandert in principe (nog) niets. Het nog op te richten Bureau voor Medicinale Cannabis, dat onder het Belgische geneesmiddelenagentschap zal opereren, zal alleen de kweek en handel organiseren en de vergunningen daarvoor afleveren. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, moet nog worden uitgewerkt.

In België is alleen het gebruik van de cannabisspray Sativex toegelaten en terugbetaald voor MS-patiënten met oncontroleerbare spasmes. Dokters kunnen wel hun therapeutische vrijheid inroepen om het voor te schrijven en doen dat ook voor mensen met chronische pijnen of kankerpatiënten. Patiënten moeten met het voorschrift naar een Nederlandse apotheek en overtreden de wet als ze de grens oversteken, maar dat wordt door de vingers gezien.

Ook de cbd-shops die her en der uit de grond schieten, opereren in een grijze zone. Door alleen producten te verkopen met minder dan 0,2 procent van de roesopwekkende stof thc, zoals olie en cannabisbloemen, overtreden ze de drugswet niet, maar tegelijkertijd mogen ze de producten niet promoten als medicinaal middel. Het resultaat is dat de shops dan officieel ‘geurbloemen’ en ‘massageolie’ verkopen, waar geen enkele vorm van controle op is.

Intussen werd de verkoop van medicinale cannabis via apotheken in bijna 20 Europese landen gelegaliseerd, in navolging van Canada dat er al in 2001 mee startte. De boomende Europese markt maakt dat Canadese cannabisbedrijven ook al tientallen miljoenen euro investeerden in Denemarken en Portugal.