Belgen investeren met Google in Amerikaans kankerbedrijf

Het Vlaamse investeringsfonds Droia Oncology Ventures van bouwondernemer Luc Verelst, dat zich helemaal toelegt op de strijd tegen kanker, trekt opnieuw geld uit voor het Amerikaanse kankerbedrijf PACT Pharma. Dat gebeurt aan de zijde van GV, het vroegere Google Ventures.

Zoals de komende dagen in Chicago opnieuw blijkt op de jaarvergadering van de American Society of Clinical Oncology, het grootste kankercongres ter wereld, is immuuntherapie de nieuwe heilige graal in de strijd tegen kanker. Wereldwijd zijn er honderden zogenaamde immuno-oncologische behandelingen in ontwikkeling. Daarbij wordt het immuunsysteem van de patiënt op een of andere manier ertoe aangezet de kankercellen aan te vallen.

100 Nieuwe kapitaalronde PACT Pharma haalt in een nieuwe kapitaalronde bij onder meer het Vlaamse Droia bijna 100 miljoen dollar vers geld op.

Maar ondanks de inspanningen en de miljarden euro’s die worden ingezet, toont kanker zich opnieuw erg hardnekkig. Zo blijkt immuuntherapie lang niet bij alle patiënten te werken. Dat belet niet dat er volop gezocht wordt naar oplossingen om het effect te verhogen, zoals cocktails van immuunbehandelingen.



De twee jaar oude start-up PACT Pharma uit Californië is ook actief in het relatief nieuwe segment van het kankeronderzoek. Het erg innovatieve PACT legt zich toe op een doorgedreven, gepersonaliseerde aanpak met celtherapie. Daarbij worden via het ontleden van het DNA van de tumor en algoritmes specifieke T-immuuncellen die markers (neo-antigenen) op de tumorcellen van de patiënt herkennen, geselecteerd, gekloond en in grote aantallen weer toegediend om een aanval tegen de tumor te ondernemen.



‘Die zeer gerichte celtherapie houdt minder risico’s op bijvoorbeeld nevenwerkingen in dan de huidige aanpak, in het bijzonder CAR-T celtherapie’, zegt Bart Van Hooland, medeoprichter en managing partner van Droia. ‘Het potentieel is ook groter, met name in solide tumoren. Er zijn nog bedrijven actief op dat terrein, maar PACT is het enige dat op die geavanceerde manier werkt met op neo-antigenen gerichte T-cellen.’

Patiëntentesten

Het investeringsfonds Droia kan rekenen op de steun van andere bekende namen zoals Marc Coucke, Emiel Lathouwers (AS Adventure) en de familie Van Hool.

Droia is een investeerder van het eerste uur in PACT Pharma dat na een kapitaalronde van 30 miljoen dollar nu nog eens 95,5 miljoen dollar (82 miljoen euro) ophaalt. Dat geld moet dienen om uit te breiden en versneld, al begin 2019, patiëntentesten uit te voeren. Hoeveel Droia, dat deze keer opnieuw meedoet, op tafel legt wil Van Hooland niet kwijt. ‘Onze participatie blijft na de kapitaalverhoging wel op peil.’



Het investeringsfonds Droia werd opgezet door Luc Verelst, bekend van het intussen verkochte gelijknamige bouwbedrijf. Hij maakte van de strijd tegen kanker zijn levensdoel nadat zijn zus kanker kreeg. Het fonds, dat tien participaties heeft, kan rekenen op de steun van andere bekende namen zoals Marc Coucke, Emiel Lathouwers (AS Adventure) en de familie Van Hool.



Het is de enige Europese partij in het kapitaal van PACT. De andere kapitaalverschaffers komen onder meer uit de VS, China en Japan. Ook ‘big pharma’ is aan boord met AbbVie Ventures. Een opvallende naam met diepe zakken is GV, dat het grootste deel van de nieuwe kapitaalronde voor zijn rekening nam. GV is beter bekend onder zijn vorige naam: Google Ventures. Dat is de durfkapitaaltak van Google-moeder Alphabet.

Nobelprijs

GV is net als Droia een van de stichtende aandeelhouders van PACT. Beide kennen elkaar ook omdat ze samen in het kapitaal zitten van een ander Amerikaans kankerbedrijf, Arcus Biosciences, dat in maart naar de beurs van New York trok. PACT en Arcus zijn mee opgericht door twee Amerikaanse serieondernemers in de sector die eerder al een ander bedrijf verkochten aan Bristol-Myers Squibb.



Het zijn niet de enige adelbrieven die het nog jonge PACT kan voorleggen. Tot de oprichters horen ook wetenschappers van de Californische topuniversiteiten UCLA en Caltech, onder wie Nobelprijswinnaar geneeskunde David Baltimore.