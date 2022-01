Belgen ontdekken hoe melkzuur afweer tegen tumoren verzwakt

De kankeronderzoeker Jo Van Ginderachter (VUB-VIB) en zijn collega’s ontdekten hoe bepaalde afweercellen en melkzuur de afweer tegen tumoren verzwakken. Hun bevindingen hebben het toptijdschrift Cell Reports gehaald.

In het kankeronderzoek was al langer bekend dat melkzuur, of lactaat, en macrofagen, een specifiek type immuuncellen, een verstorende rol spelen in de afweer tegen tumoren.

Maar hoe die cellen dat precies doen, werd nu uit de doeken gedaan door de Belg Jo Van Ginderachter, een immunoloog en kankeronderzoeker van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), in samenwerking met Sarah-Maria Fendt (VIB-KU Leuven) en Jan Van den Bossche van de Universiteit van Amsterdam.

‘We stelden vast dat macrofagen melkzuur gebruiken als energiebron, om zich in leven te houden dus’, legt Van Ginderachter uit. ‘Daarnaast konden we aantonen dat diezelfde cellen er ook in slagen andere immuuncellen, die de kankercellen zouden moeten aanvallen, lam te leggen en daardoor mee de tumorimmuniteit te verzwakken.’

De Belgische bevindingen werden pas gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Cell Reports. ‘Ze illustreren nogmaals het belang om te blijven zoeken naar therapieën die de vorming van melkzuur in tumoren aan banden kunnen leggen,’ zegt Van Ginderachter.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘Je kan proberen de productie van melkzuur in tumoren te voorkomen. Maar dat is in de praktijk heel moeilijk, net omdat we weten dat er naast macrofagen en kankercellen nog veel andere cellen in de tumor melkzuur produceren.’

‘Anderzijds kan je proberen melkzuur te neutraliseren, door bijvoorbeeld een soort bufferoplossing, een chemische stof, toe te dienen. Daar loopt al preliminair onderzoek naar, maar ook dat is erg moeilijk. Je moet natuurlijk bereiken dat zo’n stof niet toxisch is en dat ze zich doelgericht een weg baant naar de tumor.’

Van Ginderachter wijst erop dat melkzuur in grote hoeveelheden in velerlei tumortypes voorkomt. ‘Kankercellen maken typisch veel melkzuur aan. En je hebt in tumoren bovendien regio’s met een hele lage zuurstofconcentratie, waarin melkzuur nog tot hogere niveaus wordt getild.’

Resistentie tegen immuuntherapie

‘Die sterke aanwezigheid van melkzuur in tumoren kan bijdragen tot een resistentie van die tumoren tegen immuuntherapie’, oordeelt Van Ginderachter. ‘Macrofagen, die zich voeden met melkzuur, leggen de ‘killer-T-cellen’ lam, immuuncellen die je via immuuntherapie net wil aanwakkeren.’