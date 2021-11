Belgen ontwikkelen beloftevolle therapie voor hersenkanker

Specialisten van het UZ Brussel boeken opmerkelijke resultaten met hun experimentele behandeling van patiënten met een agressieve hersenkanker die hervallen zijn na de standaardbehandeling. ‘De kans dat ze een jaar na de diagnose van herval nog leven verdubbelt bijna.’

Gliobastoom, de meest voorkomende hersentumor, is een extreem agressieve en moeilijk behandelbare kanker. Elk jaar krijgen zo’n 500 Belgen de diagnose, met een sombere overlevingsprognose.

Met de best beschikbare behandeling - een operatie, bestraling en chemotherapie - overlijdt gemiddeld de helft binnen anderhalf jaar na de diagnose. Er is wel al een hele weg afgelegd. Voor het bestaan van die standaardbehandeling was 1 à 2 procent na vijf jaar nog in leven, sindsdien zo’n 5 à 10 procent.

Maar nagenoeg alle behandelde patiënten hervallen en voor hen is er nog geen behandeling die hun leven kan verlengen. Twee professoren van het UZ Brussel, de medisch oncoloog Bart Neyns en de neurochirurg Johnny Duerinck, melden nu opmerkelijke fase-1-resultaten met hun experimentele therapie, die ze rechtstreeks in de hersenen injecteren.

Uit hun resultaten bij ruim 40 deelnemers blijkt dat recidiverende glioblastoompatiënten die geen nood hebben aan cortisone en opnieuw geopereerd kunnen worden - om zo veel mogelijk de tumor weg te nemen - een jaar na de diagnose van herval een overlevingskans van zo’n 40 procent hebben, terwijl dat klassiek gemiddeld 20 procent is.

‘Net omdat het zo’n moeilijk behandelbare kanker is en we de jongste 15 jaar enkel mislukkingen zagen, wordt de aandoening door farmabedrijven vaak stiefmoederlijk behandeld’, zegt Neyns.

‘Maar omdat wij onafhankelijk werken, voelen we niet die druk om snel naar de markt te moeten gaan en werkten we vier jaar lang stapsgewijs. Dankzij onze experimentele behandeling blijkt nu dat een jaar na de diagnose van herval de kans op overleving bijna dubbel zo groot is.'

Neyns en Duerinck behandelen patiënten met een combinatie van twee therapeutische antilichamen, aangepaste dosissen van medicatie van het farmabedrijf Bristol Myers Squibb die al gebruikt wordt voor huid- en longkanker.

Injectie in de hersenen

Hun immuuntherapie werd, op het einde van de operatie waarbij de tumor verwijderd wordt, in een eerste groep van patiënten eenmalig in de hersenen geïnjecteerd en vervolgens om de twee weken intraveneus toegediend.

In een tweede groep werden de medicijnen na de ingreep ook tweewekelijks rechtstreeks in het hersenvocht toegediend. Bij immuuntherapie, die al standaard wordt gebruikt bij onder meer huid-, long-, nier- en blaaskanker, trigger je het afweersysteem zodat het leert tumorcellen aan te vallen en op te ruimen.

De rechtstreekse toediening van dit type medicatie in de hersenen voor de behandeling van gliobastoom wordt wereldwijd nergens anders toegepast. Het UZ Brussel-onderzoek, onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Journal for Immunotherapy of Cancer, wordt gefinancierd via non-profitstichtingen - zoals Kom op Tegen Kanker en de Stichting Tegen Kanker - en fondsenwerving door patiënten, die kosteloos deelnemen aan de studie. Tot dusver haalden Neyns en Duerinck 500.000 à 750.000 euro op.

De UZ Brussel-specialisten testen hun behandeling, die ze voortdurend bijstellen op basis van nieuwe inzichten, nu ook door dendritische cellen, een essentiële afweercel voor een immuunrespons tegen een tumor, van de patiënt als celtherapie aan de antilichamencocktail toe te voegen.

‘We mikken erop volgend jaar of binnen twee jaar met een gerandomiseerde fase-2-studie (een potentieel medicijn doorloopt drie klinische onderzoeksfases, red.) te starten', zegt Neyns.