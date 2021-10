Belgen ontwikkelen krachtig middel tegen dodelijke dengue-ziekte

Onderzoekers van het Leuvense Rega Instituut en het Centre for Drug Design and Discovery onthullen in ‘Nature’ resultaten van hun kandidaat-virusremmer tegen dengue, een tropische ziekte die elk jaar duizenden doden eist. ‘We zochten naar een speld in een hooiberg.’

Na een odyssee van twaalf jaar zijn onderzoekers van het Leuvense Rega Instituut en het Centre for Drug Design and Discovery (CD3) erin geslaagd een krachtige virusremmer te ontwikkelen tegen het denguevirus, dat de gelijknamige tropische ziekte veroorzaakt.

De resultaten van hun onderzoek, waarvoor ze al jaren samenwerken met het farmabedrijf Janssen Pharmaceutica - een dochter van het Amerikaanse Johnson & Johnson - verschenen net in het vaktijdschrift ‘Nature’.

Er zijn nog geen antivirale middelen om dengue, ook bekend als knokkelkoorts, te behandelen. Jaarlijks raken zo’n 400 miljoen mensen besmet, van wie zo’n 100 miljoen ziek worden. Duizenden overleven de ziekte niet.

Patiënten lopen de aandoening op door muggen die het denguevirus overdragen. Het virus komt in bijna alle (sub)tropische gebieden voor, vooral in Latijns-Amerika en Azië. ‘Patiënten krijgen zware spier- en gewrichtspijn en hoge koorts’, zegt de Belgische onderzoeker Johan Neyts, viroloog aan het Leuvense Rega Instituut. ‘Een paar jaar geleden zag ik in Vietnam hoe snel ziekenhuizen vollopen bij een uitbraak. Patiënten konden alleen met pijnstillers behandeld worden.’

Kopieerapparaat

Samen met de Duitse Universiteit van Heidelberg ontrafelden Neyts en co. het mechanisme waarmee de remmer het virus blokkeert. ‘We toonden aan dat onze virusremmer de interactie voorkomt tussen twee virale eiwitten die deel uitmaken van een soort kopieerapparaat voor het genetisch materiaal van het virus’, legt Neyts uit. ‘Als je die interactie blokkeert, kan het virus zijn genetisch materiaal niet langer kopiëren en dus geen nieuwe virusdeeltjes produceren.’

De onderzoekers testten hun remmer met succes op muizen. ‘Zelfs een lage, oraal toegediende dosis bleek zeer effectief. Bovendien is de behandeling effectief als de infectie al op haar hoogtepunt is. In die gevallen daalt het aantal virusdeeltjes in het bloed drastisch in de 24 uur na het begin van de behandeling.’

Het muizenonderzoek suggereert ook dat de remmer preventief kan werken. Dat is niet onbelangrijk, want het denguevaccin biedt slechts deels bescherming, zegt Neyts. ‘Er bestaat maar een, van het Franse farmabedrijf Sanofi. Maar dat is geen wondervaccin. Voor een goede bescherming met dat vaccin moet je eerst een van de vier denguevirustypes gehad hebben.'

Moleculenbibliotheek

De ontwikkeling van de Belgische kandidaat-virusremmer was een werk van lange adem, zegt Neyts. ‘We zijn ermee gestart in 2009 en haalden voor de eerste ontwikkeling twee keer subsidies op bij de Wellcome Trust (een Britse liefdadigheidsinstelling die medisch onderzoek subsidieert, red.).’

Om een of meer moleculen te vinden die het virus kunnen afremmen bij in het labo gekweekte besmette cellen, screenden Neyts en co. er duizenden in de ‘moleculenbibliotheek’ van het Leuvense Centre for Drug Design and Discovery, die 400.000 moleculen telt. CD3, deel van KU Leuven Research & Development, is een investeringsfonds en expertisecentrum in medicijnontwikkeling.

‘We zochten naar een speld in een hooiberg’, zegt Neyts. ‘Maar zodra we zulke moleculen geïdentificeerd hadden, konden de medicinale scheikundigen van CD3 ermee aan de slag.’

‘Het middel moet tegen de vier denguetypes effectief zijn’, zegt Patrick Chaltin van CD3. ‘Het was geen sinecure dat doel te bereiken. Om de werkzaamheid tegen het virus te vergroten maakten we veel versies.’

Sinds 2013 werkt Janssen Pharmaceutica nauw samen met de teams van de KU Leuven. Het farmabedrijf heeft het middel inmiddels in klinische ontwikkeling gebracht. Janssen is van plan, volgende maand op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Tropical Medicine and Hygiene, informatie bekend te maken over de voortgang.

Neyts en co. mikken op een virusremmer die je als pil toedient. ‘Als mensen ziek worden door het virus, zouden ze het middel kunnen innemen en de verdere ontwikkeling van de ziekte blokkeren. Maar je zou het middel ook preventief kunnen innemen.’