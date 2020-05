Belgen ontwikkelen virusremmer voor runderen

Het Belgische biotechbedrijf Virovet heeft 6 miljoen euro vers kapitaal opgehaald.

Onder meer PMV, Capricorn en Agri Investment Fund (Boerenbond) legden geld op tafel, maar het grootste bedrag kwam van het Franse investeringsfonds Seventure Partners. Dat was eerder al in een vroeg stadium betrokken bij het biotechbederijf Argenx maar verkocht zijn aandelen al in 2015, kort na de beursgang.

Met het geld gaat Virovet de ontwikkeling voortzetten van virusremmers en vaccins voor kippen, varkens en runderen. Het werkt aan een virusremmer tegen de Afrikaanse varkenspest, die wereldwijd tot een massaslachting in de sector leidde.

Het meest gevorderd is een onderzoek naar een virusremmer tegen virale diarree bij runderen, een aandoening die runderboeren in de VS jaarlijks naar schatting 2 miljard dollar schade berokkent. ‘Als we een product ontwikkelen om die schade met 100 miljoen dollar - ik zeg maar iets - te vermijden, dan is dat een no brainer.’

Hepatitis C

Opmerkelijk is dat Virovet voor het middel vertrok vanuit een onderzoeksproject aan de KU Leuven rond een menselijk hepatitis-C-medicijn. ‘Het zit in de zelfde virusfamilie. Waarom zou je from scratch beginnen als je al een startpunt hebt?’, zegt Erwin Blomsma, CEO van Virovet.

‘We hebben tal van varianten van dat medicijn ontworpen, en hebben er nu één uitgekozen. We zijn erin geslaagd de efficiëntie van het origineel enorm te verbeteren. We hebben voor een rund nu geen kilo nodig, maar misschien tien milligram. Dat maakt een groot verschil voor de kostprijs.’

Amerikaanse boeren

Virovet gaat het product dit jaar nog op kleine schaal in real life testen bij Amerikaanse runderboeren. Maar de werking ervan zwart op wit bewijzen is maar een van de vele stappen. Daarna moet het product nog tal van testen doorlopen in het kader van de voedselveiligheid. Blomsma schat dat het middel pas in 2026 op de markt zal kunnen komen.

Om het volledige ontwikkeltraject te doorlopen is naar schatting 10 miljoen euro nodig. De huidige investeringsronde is nog niet afgesloten. Er lopen nog enkele gesprekken. De komende maanden kan het bedrag verder oplopen.